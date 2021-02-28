Denizli alkollü içecek ÖTV ödemelerinde 4. sırada yer aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan alkollü içecek vergi tahsilatı açısından ilk beş ili açıkladı. Denizli’de alkollü içeceklerde Özel tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatında 4. sırada yer aldı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, alkollü içki vergi tahsilatı açısından ilk ve son 5 ili açıkladı. Elvan’ın açıklamasına göre, alkollü içeceklerde ÖTV tahsilatında ilk beşi sırasıyla İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli ve Manisa paylaşıyor. Son beşte ise Zonguldak, Sinop, Bartın, Çorum ve Erzincan yer alıyor. Denizli’nin 2019 yılında alkollü içeceklerde 208 milyon 318 bin 18 TL ÖTV ödemesi yaptığı açıklandı.

Beş ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar lira

Bakan Elvan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı alkollü içecekler ÖTV tahsilatı açısından 8 milyar 265 milyon 152 bin 582 lira ÖTV ödemesi ile ilk sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul’u 4 milyar 332 milyon 112 bin 752 TL ile İzmir, 1 milyar 471 milyon 869 bin 935 TL ile Mersin, 208 milyon 318 bin 18 TL ile Denizli ve 168 milyon 341 bin 750 TL ile Manisa takip ediyor. Böylece ilk beş ilden alınan ÖTV tutarı 14.4 milyar liraya ulaşıyor.

"Tüketimi yansıtmıyor"

Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını da belirten Bakan Elvan, şu bilgileri verdi: "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkilerde vergiyi doğuran olay, bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi veya müzayede yoluyla satışı durumunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tabloda belirtilen sıralamalar alkollü içeceklerin illere göre tüketimini yansıtmamaktadır."