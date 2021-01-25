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Denizli AK Parti’de Yücel Güngör bu kez sandıkla geldi

AK Parti Denizli’de 7. Olağan İl Kongresini gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile bağlanarak kongrenin hayırlı olmasını diledi. Necip Filiz’in ardından atama ile göreve getirilen Yücel Güngör, seçilerek Ak Parti Denizli İl Başkanı oldu.

DENİZLİ 25.01.2021, 17:01
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Denizli AK Parti’de Yücel Güngör bu kez sandıkla geldi

AK Parti Denizli’de 7. Olağan İl Kongresini gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile bağlanarak kongrenin hayırlı olmasını diledi. Necip Filiz’in ardından atama ile göreve getirilen Yücel Güngör, seçilerek Ak Parti Denizli İl Başkanı oldu.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Nihat Zeybekçi Kongre Merkezinde 7. Olağan İl Kongresini yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı yöntemiyle katılarak, teşkilat üyelerine seslendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.

Kongrenin açılışında konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Bismillah her hayrın başıdır. İnşallah bu kongremizde hepimize hayırlı olur. Rabbime şükürler olsun ki bu onurlu, gururlu aynı zamanda sorumluluğu ağır olan bu kutlu görevi tarafımıza emanet eden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Partimizin kuruluş yılı olan 14 Ağustos 2001 yılından bugüne kadar teşkilatımızda canla başla çalışan, emek veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Herkes şunu iyi bilir ki Ak Partimizde hesaplaşma değil, helalleşme vardır. Çünkü biz birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla aziz Türk milletine hizmetkar olma hedefinde yürüyen bir partiyiz. AK Parti’de istikameti her zaman millet belirlemiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Denizli’mizde samimiyetle, ihlasla, gayretle milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde canla başla hep birlikte çalışacağız. Bu çalışmayı da AK Parti Denizli teşkilatı olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yapacağız” dedi.

“Durmak yok, koşmak var, Recep Tayyip Erdoğan var”

2023 seçimlerinde il teşkilatı olarak destan yazacaklarını ifade eden Başkan Güngör, “Seçimden önce seçim kazanmanın yolu bugünden itibaren milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Denizli’mizin her köşesinde vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanarak, durmadan çalışarak 2023 hedefimize yürüyeceğiz. Allah’ın izniyle 2023 seçimlerinde Denizli teşkilatımız destan yazacaktır. Buna benim inancım sizlerle birlikte tamdır. Bundan sonra tüm teşkilat olarak diyoruz ki öfke yok, sakinlik var. Güceniklik yok, güven almak var. Suçlamak yok, katlanmak var. Acizlik yok, hoş görmek var. Geçimsizlik, çatışma, anlaşmazlık yok, adalet var. Kötü söz yok, bağışlama var. Bölmek, parçalamak yok, bütünleşmek var. Üşengeçlik yok, gayretlendirmek var. Durmak yok, koşmak var, Recep Tayyip Erdoğan var. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber bu işleri yaptık”

2004 yılında göreve geldikleri günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, “2004 yılından bu yana kadar çok güzel hizmetler yaptık ama 2004 yılına baktığımızda Denizlimizde nefes alacak temiz havamız yoktu. 2004 yılında Denizli’de gidilecek park alanları, alt yapısı yoktu ve darmadağın olmuştu. Suyun yüzde 60’’dan fazlası toprağa gidiyordu ve susuzluk vardı. Bize düşen birlik ve beraberliktir. Bizler günlük, göz boyamak için, günü kurtarmak için iş yapmadık. Bizler torunlarımızın kullanacağı işlere imza attık. Büyükşehir olduktan sonra son yedi yılda, ondan önceki yıllara ilave ettiğimizde 7 bin kilometre altyapı yapmışız. 7 bin kilometre altyapı Denizli’den Çin Seddi’ne geçerek hat oluyor. Kazmışız, yolları döşemişiz ve kapatmışız. Sadece ben değil, ilçedeki belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, il başkanım, önceki il başkanlarımız olarak hep beraber bu işleri yaptık. İnşallah bu kongremiz hayırlara vesile olacak. Kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş, ter dökmüş, zaman ayırmış, ömrünü feda etmiş olan tüm kardeşlerime ve tüm dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Millet için buradayız, hizmet için buradayız ve biz böyle gördük”

Düğün havasında kongre gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bugün bayrağı devir alacak Yücel kardeşimize de bu bayrağı daha ileriye götüreceği inancı ile birlikte yeniden başarırlar diliyorum, Allah kolaylık versin diye dua ediyorum. Bir düğün ve şenlik havasında kongre yapıyoruz. Bizler dışarıda başka partilerin, küçük ilçelerde bile ne kavgalarla kongreler yaptıklarına şahidiz. Sandalyelerin havada uçuştuğu ortamlara şahidiz. Madde ve dünya için iş yapanların bir araya geldiklerinde paylaşamayacakları çok şey vardır. Ama elhamdülillah bizlerin paylaşamayacağı hiç bir şey yok. Allah rızası için buradayız, bu millet için buradayız, hizmet için buradayız ve biz böyle gördük. Biz böyle öğrendik tarihimiz bunun örnekleriyle dolu” ifadelerini kullandı.
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