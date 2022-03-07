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Denizli AK Parti seçim çalışmaların

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen il başkanlığı seçim işleri istişare toplantısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Allah’ın izniyle 2023’te Recep Tayyip Erdoğan tekrardan Denizli’mizde yine en yüksek oyu alacak ve Türkiye’mizin 13’üncü başkanı olacaktır" dedi.

DENİZLİ 07.03.2022, 10:08
Denizli AK Parti seçim çalışmaların

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen il başkanlığı seçim işleri istişare toplantısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Allah’ın izniyle 2023’te Recep Tayyip Erdoğan tekrardan Denizli’mizde yine en yüksek oyu alacak ve Türkiye’mizin 13’üncü başkanı olacaktır" dedi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı’nın 2023 Seçimleri öncesi Türkiye genelinde yapılan Seçim İşleri İstişare Toplantısı, İl Başkanlığında İlçe başkanları, ilçe belediye başkanlarının yanısıra ilçe seçim işleri başkanları da katıldı.

“Korkusu olmayan bir siyasi hareketin liderine sahibiz”

Açılış konuşmasını yapan Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, konuşmasında 2023 seçimlerinde de kazanacaklarını ifade ederek, “Buradan bütün inancım ile net bir şekilde ifade ediyorum. Ak Parti Denizli tüm teşkilatıma güvenerek ifade ediyorum. Denizli’de ki Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe başkanlarımıza, Belediye başkanlarımıza, Kadın kolları başkanlarımıza, Gençlik kolları başkanlarımıza, ilçe ve mahalle teşkilatında görev alan tüm yol arkadaşlarıma inanarak buradan bir kez daha ilan ediyorum. Allah’ın izniyle 2023’te Recep Tayyip Erdoğan tekrardan Denizlimizde yine en yüksek oyu alacak ve Türkiye’mizin 13’üncü başkanı olacaktır. Bununla da ilgili olarak şunu söyleyeyim. Karşı Muhalefete de sakın bu konuda hiç inanmayın. Bizim milletimiz çok zeki bir millettir. O, yapacağı seçimin en güzelini yapar. Biz Milletimize Güveniyoruz. İnşallah 2023 yılında da bundan önceki seçimlerden daha çok çalışarak, fedakarca birlik beraberlik ve kardeşlikle Allah’ın izniyle Denizli’miz destan yazacaktır. Rabbimin izniyle bizler moralimiz, motivasyonumuz ve azmimiz yerinde bir şekilde Denizli teşkilatı olarak dimdik ayaktayız. Biz Allah’tan başka kimseden korkusu olmayan bir siyasi hareketin liderine sahibiz. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız da bizimle aynı şekilde yürüyen ve bizim milletimizin önünde liderlik eden ve bugün dünya lideri sıfatıyla tanınan bir liderdir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği duruşu sayesinde tüm dünya tarafından alkışlanacak siyasi dehaya sahip bir lidere sahip olduğumuz için bugün bir kez daha şükrediyorum’’ ifadelerini kullandı.

‘’Türkiye’de 2 blok var”

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ise, ‘’Türkiye’de 2 blok var. Bir Cumhur İttifakı bloku, bir de karşıt blok. Ben Millet İttifakı demek istemiyorum, çünkü millet ittifakı dediğimde siz CHP’yi, Saadet Partisi’ni, İYİ Parti’yi anlayacaksınız. Ve eklenen bir kaç partiyi de anlayacaksınız. Mesele onlardan ibaret değil. Orası başka bir blok. O blokun Türkiye’nin gelişimi ile ilgili bir derdi yok bunu bilelim. İşin istismarını yapıyor adeta. CHP’nin başını çektiği bir bloktan bahsediyoruz. ‘Ben 15 Temmuz’da darbeye karşı çıktım’ dedi. Hatta ‘ilk tanka ben çıkacağım’ demesine rağmen tankların arasından gitti, bir belediye başkanının evinde sabaha kadar olup biteni izledi. Peki sonra ne oldu. ‘Ben de karşı çıktım’ dedi. Ama velakin son zamanlarda çok gür bir edayla bir şey açıkladı. Dedi ki; ‘biz iktidara gelir gelmez yayınlayacağımız KHK ile ihraç edilenleri geri alacağız’. Adeta FETÖ’den ihraç edilenleri geri alacak ve olayın merkezine yerleştirecek. Bu istismar değil mi. Nasıl darbe karşıtısın sen’’ diye konuştu.

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