Denizli 8. sıraya yükseldi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yıl başından bu yana kurulan 305 tane gerçek kişi ticari işletmesiyle, Denizli’nin iller sıralamasında 8.’liğe yükseldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, “Şehrimizde ağustos ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,1 arttı. Denizli’mizde sadece geçen ay kurulan şirket, gerçek kişi ticari işletmeler ile kooperatiflerin toplamı 116” dedi.

DTO’nun Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde gerçekleştirildi. Gündemin görüşülüp oylanmasının ardından DTO Başkanı Uğur Erdoğan, bir önceki meclis toplantılarından bu yana dünyada, Türkiye’de ve Denizli’de yaşanan sosyoekonomik gelişmeleri, ilgili güncel verilerini de açıklayarak değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yılın 2’nci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 21,7 büyümesi ile iş gücü istatistiklerindeki olumlu sonuçların dikkat çektiğini belirten Erdoğan, yurt dışındaki gelişmeler arasında da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinin öne çıktığını söyledi.

“Yılbaşından bu yana Denizli’de 305 tane gerçek kişi ticari işletme kuruldu”

Başkan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, Denizli’nin yıl başından bu yana kurulan 305 tane gerçek kişi ticari işletme ile iller arasında 8’inci sıraya yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, “Şehrimizde ağustos ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 55,1 arttı. Denizli’mizde geçen ay kurulan şirket, gerçek kişi ticari işletmeler ile kooperatiflerin toplamı 116. DTO olarak, yılın ilk 8 ayında 1094 üye daha kazandık. Sadece ağustosta, 135 firmamızı üye olarak kaydettik. Üye profilimizde, 9 bin 246 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almakta. Sayıları 6 bin 978’i bulan hakiki şahıs firmalarımız ise, ikinci sırada. Anonim şirketlerimiz, 2 bin 337 firma ile üçüncü. Ağustosun sonu itibarıyla odamıza kayıtlı 19 bin 13 firma var” dedi.

DTO’ya kayıtlı yabancı firma sayısı 254 oldu

Erdoğan ayrıca, Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının da 254’e ulaştığını, bu yıl 8 ayda 46 firma kaydettiklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan, “Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı, yüzde 63,35. Bunlar arasında 50 firmayla İran ilk sırada; Almanya, 46 firmayla ikinci. 17 firmayla Suriye 3’üncü. Fransa ise 11 firmayla 4’üncü” ifadelerini kullandı.

Denizli OSB’deki elektrik ve doğal gaz tüketimimiz, öncü göstergemiz niteliğinde

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasının sonunda, Denizli sanayisinin gidişatı için öncü göstergeler biri olarak kabul edilen Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin enerji tüketim verilerine de değindi. Erdoğan, “Ağustos ayında Denizli OSB’de üretim için tüketilen elektrik miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,28 arttı. Aynı ay, Organize Sanayi Bölgemizde üretim için tüketilen doğal gaz miktarı da geçen yılın aynı ayındaki değerin çok çok üstüne çıktı; yüzde 38,11’lik artış oldu. Mayısta, yüzde 49,14’lük bir sıçrama yaşamıştık. Haziranda bu ivme yüzde 41,12’lik bir artışla devam ederken, o ay ülkemizin sanayide kapasite kullanım oranı, Aralık 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı” diye konuştu.