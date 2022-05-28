Denizli 7 liseden 7 ayrı oyuna ev sahipliği yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nün bu yıl 6’ncısını düzenlediği Liseler Arası Tiyatro Şenliğinin galası yapıldı. Genç tiyatrocular şenlik boyunca performanslarıyla ayakta alkışlanırken, şenliğe katılan okullara katılım belgesi ve plaket verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Tiyatro Kulübünün bu yıl 6.’sını gerçekleştirdiği Liseler Arası Tiyatro Şenliği finali yapıldı. 7 farklı lisenin 5 günde 7 oyun sahnelediği organizasyonun gala gecesi Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda yapıldı. Geceye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, tiyatro şenliğine katılan okulların yöneticileri, davetliler ile öğrenciler katıldı. Tiyatronun toplumun aynası olduğunu ve insanı anlattığı belirten Akbulut, "Binlerce yıllık bu sanat dalı herkes tarafından takdirle karşılanır, beğenilerek izlenir, diğer sanat dallarından çok farklıdır. Tiyatro’yu sadece gerçek yetenekli sanatçılar icra eder. Sizleri tebrik ediyorum. Hevesiniz artarak devam etsin. Sanat hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Özel Seviye Anadolu Lisesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Anafartalar Anadolu Lisesi, Sarayköy Anadolu Lisesi, Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi, Bekilli Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve idarecilerine şenliğin anısına katılım belgesi ve plaketleri verildi.