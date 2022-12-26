Denizli 2 önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli, Kriket U19 ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası ile 87. Büyük Atatürk Koşusu organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Kriket U19 ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Denizli’nin ev sahipliğinde bugün başlıyor. 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Akvadi Stadında oynanacak maçlarda 13 takımdan 150 sporcu ter dökecek.

Denizli’nin ev sahipliği yaptığı 2’inci büyük organizasyon olan 87. Büyük Atatürk Koşusu ise 27 Aralık Salı günü saat 11.00’de koşulacak. İstiklal Caddesinde bulunan Denizli Gençlik Merkezi önünde başlayacak koşu, Denizli Valiliği önünde son bulacak. Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Masterlar kategorilerinde koşulacak yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.