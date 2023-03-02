Denizli 15 bin afetzedeye kucak açtı

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından Denizli’de misafir edilen 3 bin 865 aileden 15 bin 460 kişinin giyim ihtiyacını karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden Denizli’ye gelen afetzede vatandaşların da yaralarını sarmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kente misafir olarak gelen 3 bin 865 aileden 15 bin 460 kişinin giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kaydını yaptırmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelen afetzedeler, kendileri için oluşturulan iki farklı mağazadan hiç kullanılmamış toplamda 124 bin 317 parça yeni kıyafetini teslim aldı. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin, depremden etkilenen çocukların zorlu günleri atlatabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurduğu çocuk oyun alanı da psikologlar eşliğinde hizmetini sürdürüyor. Burada çizgi film izleyip, boyama yapan çocuklar birçok oyunu da beraber oynamanın tadını çıkartıyor.

“Kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 6 Şubat’ta yaşanan felaketlerin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, gerek deprem bölgesinde gerekse Denizli’ye gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Afet bölgesinde yoğun bir şekilde süren çalışmalarının yanı sıra Denizli’de misafir ettikleri afetzede vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, “Afetzede kardeşlerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.