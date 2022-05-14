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Denizil’de MHP’nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’nın 8 ilçeyi kapsayan Denizli’de 2. turu Çivril ilçesinde başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantı da, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 2023’e giden yolda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

DENİZLİ 14.05.2022, 11:15
Denizil’de MHP’nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin ‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları’nın 8 ilçeyi kapsayan Denizli’de 2. turu Çivril ilçesinde başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantı da, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 2023’e giden yolda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli’de bu hafta sonu, Çivril, Pamukkale, Acıpayam, Beyağaç, Buldan, Babadağ, Serinhisar ve Honaz olmak üzere toplam 8 ilçede gerçekleşecek Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarının ilk durağı Çivril İlçesi oldu. Toplantılar çerçevesinde Denizli’nin Çivril İlçesine gelen TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MYK Üyesi Özgür Bayraktar ve MYK Üyesi Volkan Dudu Çivril Halkıyla buluştu. MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, MHP Çivril İlçe Başkanı Ergün Çiftçi, Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, MHP İlçe Başkanları ve çok sayıda partili toplantıda yer aldı. Çivril Recep Yazıcıoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen ve yoğun katılımın gerçekleştiği toplantının açış konuşmasını yapan MHP Çivril İlçe Başkanı Ergün Çiftçi, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, Cumhur İttifakı olarak 2023 hedeflerine kilitlendiklerini söyledi.

“2023’e giden yolda var gücümüzle çalışacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 53 yıllık mazisinde devlet gelenek ve göreneklerine göre hareket ettiğini ve şerefli Türk bayrağının temsilcisi olduğunu belirten MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, yaptığı konuşmada şunları söyledi, “2023’e giden yolda, kadrolarımız ve teşkilatlarımızda var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Her zaman ülkemize ve ilelebet dalgalanacak Ay-Yıldızlı bayrağımız için fedakarlık içerisinde olacağız. Çivril İlçemiz bizi hiç bir zaman mahcup etmemiş ve teveccüh göstermiştir. 2019 yılında Çivril’i kazandık, 2023 yılında da bunu devam ettireceğiz ve gönül birlikteliğini sürdüreceğiz. Yılmadan, usanmadan vatanımız için çalışacağız. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

“6’lı masa yıkılacak”

"Apo’nun heykelini dikeceğiz diyenlere cevap vermek için buradayız. Türk Milletini sırtından hançerleyenleri size anlatmak için buradayız" diyen TBMM İdare Amiri Ankara Milletvekili Erkan Haberal, “Gündemimiz belli. Bu bayrağın altında hepimiz aynıyız. Hepimiz kardeşiz. 15 Temmuz’u iyi hatırlayın, darbeye, darbecilere, asker üniforması giymiş hainleri devre dışı bırakanlar, o akşam Cumhur İttifakı’nı kurmuştur. Sayın liderlerimizin öngörüsü ile Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçildi. Türk Milleti; Cumhur İttifakına sahip çıktı. Doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Utanmadan, arlanmadan 6’lı masa kurdular ve ‘Cumhur İttifakı ne yaptı’ diyerek, erken seçim talebinde bulundular. 6’lı cephe Türk Milletini kendi gibi sanıyor. Terör temsilcisi partiyi, aralarına değil de masanın altına almışlar. HDP bir terör partisi değil midir? İçişleri Bakanlığımız gereken çalışmaları yapıyor. Tarihin en düşük terörist rakamına gelindi. Yurt içi ve yurt dışında gereken adımlar atıldı, dağları taşları yerle bir ettik. Terör devleti kurulmasına engel olduk. Cumhur İttifakı sizlerin verdiğiniz destekle hiçbir kirli oyuna müsaade etmeyecek. Bugüne kadar milletimiz hiçbir zaman hainlere prim vermedi vermeyecektir de... Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, dirliğini, bayrağımız için, bu millet için, vatan için Türkiye ‘Türklerindir’ demeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığımız güçle o 6’lı masa yıkılacak, diğerleri yıkılacak” dedi.

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