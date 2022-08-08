DENİB’in kalite kontrol elemanı yetiştirme projesinde eğitimler tamamlandı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde yürütülen ‘Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme’ projesinin eğitimleri tamamlandı.

Programdaki eğitimler Kalite Kontrol konularında İlkay Gürgün ve Dursun Tuncay tarafından, mülakat teknikleri ve CV hazırlama konularında ise İş Kulübü Liderleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitim esnasında gösterdikleri çalışmalar sonucunda başarılı olan 23 katılımcıya 7 gün süren eğitimin son gününde DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu ve protokol tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

Proje çerçevesinde, 23 kişiye günde 6 saat olarak 7 gün boyunca toplamda 42 saatlik eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitim programlarında, kalitenin tanımı, temel tekstil bilgisi, temel tekstil terbiyesi, terbiye işleminde ham ve mamül kontrolü, bornoz üretiminde temel bilgiler, üretim prosesleri, temel hesaplamalar, hata tanımları, kalite kontrolü, AQL Tablosu kullanımı, ara kalite kontrolü, doküman hazırlama, sonuçların değerlendirilmesi, raporun hazırlanması, kalite kontrol elemanının görev ve sorumlulukları, yetkileri, final kontrolü, hata tanımları, final kalite kontrol raporu, 7 nokta konteyner kontrolü, temel İngilizce terminoloji, iletişim becerileri, munsell testi konu başlıkları ile üretimde kalite planlamasına ilişkin giriş, ara ve final kontrolü, kayıt ve iş akışı faaliyetlerinde yetkinlik kazandırılırken; iş görüşmelerinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor, kişisel profil ve CV hazırlama konu başlıkları ile de müzakere tekniklerinde yetkinlik kazandırıldı.

Başarılı olan kalite kontrol elemanları, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmalarda istihdam edilmesine yönelik destek faaliyetleri ve çalışmaları yürütülecek.