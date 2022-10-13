DENİB tekstil makineleri sektörüne yönelik alım heyeti etkinliği düzenliyor

Denizli İhracatçılar Birliği, Fashion Tech İzmir-Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri sektörüne yönelik alım heyeti gerçekleştiriyor.

İhracatın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve Denizli İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde 12-15 Ekim 2022 tarihlerin arasında düzenlenen Fashion Tech İzmir - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak, tekstil makineleri sektörüne yönelik Bangladeş, Bosna-Hersek, İran, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan ve Tunus Alım Heyeti programı gerçekleştiriliyor.

İZFAŞ Fuar alanında farklı ülkelerden gelen firma temsilcileriyle Denizlili tekstil makinesi ihracatçısı firmalar iki gün boyunca ikili iş görüşmeleri yapıyor. Programa katılan Denizlili ihracatçı firmalar, ikili iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, sektör özelinde düzenlenen faaliyetlerin uluslararası rekabetçiliklerini artırdığını dile getirdi ve aynı zamanda sektördeki ihracat bilincini de üst seviyelere çektiğini ifade etti. Yabancı alıcılar ise Denizli tekstil makinelerinin kalitesine vurgu yaparak Denizli’nin bu alanda dünyanın en önde gelen bölgeleriyle rekabet içinde olduğunun, sektörün her geçen gün biraz daha güçlendiğinin altını çizdiler.

“Makine sektörünün öneminin farkındayız”

Düzenlenen alım heyeti programı ile ilgili açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu Eylül ayında Denizli’nin makine ihracatının yüzde 30 artırarak 6 milyon dolara ulaştığını ve bu artışla pozitif ayrıştığını belirterek, “Makine sektörünün diğer sektörlerimiz için de kaldıraç etkisi oluşturan bir sektör. Bu açıdan değerlendirdiğimizde sektörün gelişimi hem imalat hem de ihracat noktasında ilimizi pozitif olarak etkiliyor. Denizli tekstil makineleri ihracatımız, toplam makine ve aksamları sektörü ihracatımızın yüzde 25’ini oluşturmakta. Sektörün ihracatçı yapısını güçlendirebilmek adına alım heyetlerini ve yurtdışı faaliyetleri çok önemsiyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde, 9 ülkeden 100’ün üzerinde katılımcıyı İzmir’e davet ettik. İhracatçı firmalarımızla ikili iş görüşmeleri yapmalarına olanak sağladık. Bangladeş, Bosna-Hersek, İran, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan ve Tunus’dan önemli ithalatçı firmalar etkinliğe katılıyor. Bu noktada, alım heyeti organizasyonu konusunda işbirliği içinde bulunduğumuz İZFAŞ’a teşekkür ediyoruz. Eylül ayının sonlarında DENİB olarak İtalya’da doğal taş sektörüne yönelik düzenlenen Marmomac Fuarı’nda maden sektörümüzün yanında olmuştuk. Bu heyetle de makine sektörümüzü yalnız bırakmadık. Önümüzdeki dönemde diğer sektörlere yönelik yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.