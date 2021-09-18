DENİB tekstil makineleri sektörüne yönelik alım heyeti düzenledi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından tekstil makineleri sektörüne yönelik olarak Özbekistan, Mısır, Fas ve İran alım heyeti programı düzenlendi.

İhracatın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Denizli İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde 15-17 Eylül 2021 tarihlerin arasında düzenlenen Fashion Tech İzmir – Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak, tekstil makineleri sektörüne yönelik Özbekistan, Mısır, Fas ve İran Alım Heyeti programı düzenlendi.

16 ve 17 Eylül tarihlerinde İZFAŞ Fuar alanında dört farklı ülkeden gelen firma temsilcileriyle Denizlili tekstil makinesi ihracatçısı firmalar iki gün boyunca ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Programa katılım gösteren ihracatçı firmalar, ikili görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, sektör özelinde düzenlenen faaliyetlerin rekabetçiliklerini artırdığını dile getirdi. Yabancı katılımcılar ise düzenlenen faaliyetten dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederken Denizli tekstil makinelerinin kalitesine vurgu yaptı.

“Sektörün İhracatçı Yapısını Güçlendirmek İstiyoruz”

Düzenlenen alım heyeti programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

“Makine sektörünün, tüm imalat sektörünü kapsayan ve gelişimi ile birlikte diğer sektörlerde kaldıraç etkisi oluşturan bir sektör olması nedeniyle sektördeki ilerleme ve büyüme diğer sektörlerimizi de pozitif olarak etkiliyor. Denizli tekstil makineleri ihracatımız, makine ve aksamları sektörü ihracatımızın yüzde 25’ini oluşturmakta. Sektörün ihracatçı yapısını güçlendirebilmek adına alım heyetlerini ve yurtdışı faaliyetleri çok önemsiyoruz. Kümelenme projeleri ile de desteklediğimiz makine ve aksamları sektörüne yönelik olarak, 4 ülkeden 50’nin üzerinde katılımcıyı İzmir’de ağırladık.

Özbekistan, Mısır, Fas ve İran’dan önemli ithalatçı firmalar etkinliğe katılım sağladı. Bu noktada, alım heyeti konusunda işbirliği içinde bulunduğumuz İZFAŞ’a teşekkür ediyoruz. Etkinlik kapsamında Denizlili ihracatçılarımızla bir araya gelen satın alımcılar ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Görüşmelerin ticari bağlantılara dönüşerek ihracatımıza katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatçı sektörlerimizi güçlendirmek adına ticaret ve alım heyeti, fuar katılımları faaliyetlerimize DENİB olarak devam edeceğiz”