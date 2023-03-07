DENİB, Middle East Energy Dubai 2023 Fuarı’nda

Elektrik, elektronik ve enerji sektörlerinde Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nin en önemli ticaret etkinliklerinden biri olan Middle East Energy Fuarı, 7-9 Mart 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri/ Dubai’de düzenleniyor.

Denizli İhracatçılar Birliği’nin “We Care About Future” temasıyla ilk kez katılım sağladığı fuara ilgi yoğun seyrediyor. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2023 yılında sektör bazında katılım sağladığımız fuarları çeşitlendirdik. Bildiğiniz üzere, Ocak ayında Heimtextil Fuarı’na katılmıştık. Şimdi de elektrik-elektronik sektörüne yönelik düzenlenen Middle East Energy Fuarı’nda yerimizi aldık. Yine bu ay içerisinde, 19-21 Mart tarihleri arasında Riyad’da düzenlenecek Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nda ön plana çıkan sektörlerimizi tanıtacağız. 185 ülkeye yaklaşık 3 bin 100 ürün grubunda yılda 5 milyar dolara yakın ihracat yapan Denizli’de kablo grubunun içinde yer aldığı elektrik-elektronik sektörü 2022 yılında yüzde 17 payla genel ihracatımız içinde ikinci sırada yer aldı. Tabii burada kablo ihracatımızı bakır tel ihracatımız ile birlikte ele almalıyız. Çünkü hem kablonun yer aldığı elektrik-elektronik sektörü hem de bakır telin dâhil olduğu demir-demir dışı metaller sektörünü aslında iç içe olan sektörler olarak tanımlayabiliriz. İlimizin bakır tel ihracatı geçtiğimiz sene Denizli ihracatından yüzde 13 pay aldı. 2022 yılında toplam ihracat değeri 1,4 milyar doları aşan kablo ve bakır tel gruplarının, ilimizin genel ihracatından aldığı pay ise yüzde 30’un üzerinde” dedi.

"Sürdürülebilirlik başlığı ajandamızın en üst sıralarında bulunuyor"

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik hedefleri istikametinde karbondioksit salınımını azaltmanın, kullanılan enerjiyi temiz enerjiye dönüştürmenin sonucunda sürdürülebilir ve döngüsel üretim gerçekleştirmek için iş dünyasına düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Başkan Memişoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sürdürülebilirlik başlığı ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor. Bu çerçevede, tüm dünyada gelişen teknolojileri takip etmek ve verimli olabilecek uygulamaları benimsemek, en önemlisi de başta iklim krizi olmak üzere küresel sorunlara karşı üzerimize düşeni yapmak ihracatçılarımız için önceliğimiz.

Middle East Energy Fuarı’nda bir yandan da dünyadaki iyi uygulama örneklerini gözlemleme ve araştırma fırsatı bulacağız. Sürdürülebilirlik konusunda üyelerimiz ve ihracatımız için nasıl daha verimli olabileceğimizi istişare edeceğiz. 20 binin üzerinde ziyaretçisi olan Middle East Energy Dubai Fuarı’nın tüm paydaşlar adına başarılı geçmesini diliyor, kablo-bakır tel sektörlerimizin uluslararası arenadaki bilinirliğinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”