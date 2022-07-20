DENİB kalite kontrol elemanı açığını gidermek için düğmeye bastı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde hayata geçirilen “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme" projesinin protokolü imzalandı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun katılım sağladığı “Kalite Kontrol Elemanı Yetiştirme" projesi protokol imza töreninde, projenin çerçevesi, amacı ve faaliyet takvimi de paylaşıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bu projeyle çeşitli eğitimlerle yetkinlik kazandırılan kişilerin tekstil-konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarda istihdam edileceğini belirterek; “Bu projemizle, uluslararası piyasalarda rekabet eden ihracatçı firmaların üretim süreçlerine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bilindiği gibi, ihracat siparişlerinde zamanında teslim çok önem arz ediyor. Bunun yolu da planlı üretim noktasından geçiyor. Bu çerçevede, üretim süreçlerinde görev alan çalışma arkadaşlarımızın yeterli kaliteye ve hıza sahip olabilmeleri çok önemli. Üretimde kalite planlamasına ilişkin giriş, ara ve final kontrolü, kayıt ve iş akışı faaliyetleri konularında yetkinlik kazandırılmasına yönelik eğitim programları düzenleyeceğiz. Proje çerçevesinde 20 kişiye günde 6 saat olmak üzere 7 günde, toplamda 42 saatlik eğitim verilecek” dedi.

Proje için tek başvuru kriteri ilköğretim mezunu olarak belirlendiği belirtildi. Projenin son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022 Cuma saat 18.00 olarak açıklandı. Başvuru yapan adaylar ile birebir yapılacak görüşmelerle adayların yetkinliklerine göre değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

Proje başvuruları DENİB’in resmi internet sayfasında yer alan link üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Online başvuru yapan adaylara 25-26 Temmuz 2022 Pazartesi veya Salı günü için uygun olan tarihte görüşme yapabilmek üzere randevu bilgisi, çevrimiçi başvuruda kayıtlı bulunan e-posta adresine bilgi maili olarak gönderileceği duyuruldu.