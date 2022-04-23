DENİB Genç Buluşçular Yarışmasında finalistler belli oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Genç Buluşçular Yarışmasının finalistleri açıklandı.

Denizli İhracatçılar Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi görmekte olan öğrenciler arasında bu yıl 5.si düzenlenen Genç Buluşçular Yarışması’nın proje başvuru süreci 11 Nisan 2022 tarihinde sona ermişti. Gelen yoğun başvuruların ön elemesi, jüri tarafından değerlendirilerek her kategori için finalistler belirlendi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu 23 Nisan tarihini egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen önemli bir gün olduğu için çok önemsediklerini belirterek, “23 Nisan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği çok anlamlı bir gün. Öncelikle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve egemenliğimiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. 31 Mayıs 2022 tarihinde finali gerçekleşecek olan yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, finale kalan proje sahibi öğrencilerimize tebriklerimizi sunuyoruz. Tüm başvurular bizim için çok değerli. Bu projeyle çocuklarımıza, gençlerimize ihracat bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla yarışmamıza başvuran tüm öğrencilerimiz bizler için, ilimiz ve ülkemiz için aslında gerçek kazananlardır” dedi.

“Hizmet ihracatında da ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak istiyoruz”

Öğrencilerin yeteneklerini gösterdiğini söyleyen Başkan Memişoğlu, “Daha önce de ifade ettiğim gibi bu seneki yarışmamızda diğer yıllardan farklı olarak ‘İhracatı ile Büyüyen Denizli’ temalı dijital oyun kategorisi de mevcut. Öğrencilerimiz yarışmamıza ilimizin ve ülkemizin ihraç ürünlerinin yer aldığı ihracat temalı dijital oyunlarla katılım sağlayarak yeteneklerini gösterdi. Bu kategoriyle, Denizli olarak ürün ihracatında ülkemize sunduğumuz katkıların yanı sıra, hizmet ihracatında da ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.