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DENİB ‘E-İhracat’ bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı

İhracat” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

DENİZLİ 16.09.2021, 17:34
DENİB ‘E-İhracat’ bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı

İhracat” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli İhracatçılar Birliği ile bir online alışveriş platformu işbirliğinde düzenlenen “E-İhracat” bilgilendirme toplantısı, DENİB konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun açılış konuşmasının ardından, alışveriş platformu temsilcisi Emrah Cora tarafından E-İhracatın avantajları ve fırsatları, en çok talep alan sektörler, 7/24 aktif mağaza oluşturma ve onaylanmış satıcı avantajları, üyelik farklılıkları, alışveriş platformunun devlet desteğiyle kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

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