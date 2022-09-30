DENİB, Denizli ve Uşak iş dünyası temsilcilerini ‘Dış Ticaret’ konusunda bilgilendirdi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Denizli ve Uşak illerine faaliyet gösteren firmalara yönelik “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde Denizli ve Uşak illerine yönelik olarak zoom video konferans platformu üzerinden “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirildi.

Online seminerin birinci oturumunda Ticaret Bakanlıgˆı I·hracat Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzmanı Ahmet Küçükaslan “Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri”, Ticaret Bakanlıgˆı I·hracat Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzmanı Gökberk Sönmez “Tu¨rk U¨ru¨nlerinin Yurtdıs¸ında Markalas¸ması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri”, Ticaret Bakanlıgˆı I·hracat Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzmanı Deniz Koray Tunçel “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri”, Ticaret Bakanlıgˆı I·hracat Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzman Yardımcısı İrem Gözde Karataş “Fuar Destekleri”, Ticaret Bakanlıgˆı Gümrükler Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzmanı Ali Murat Pala “İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları” ve Ticaret Bakanlıgˆı Gümrükler Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzmanı Gökçen Ünal ise “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Mevzuatı ve Uygulamaları” hakkında güncel bilgiler sundular.

İkinci oturumda ise, Ticaret Bakanlıgˆı Seul Ticaret Müşaviri Ayşe Ferdağ Tekin “Güney Kore Pazarına İhraç İmkanları”, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden Ticaret Uzmanı Nurullah Asım Akbulut “Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları”, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden Ticaret Uzmanı Demet Işıl Karakurt “Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Vergisi”, Ticaret Bakanlıgˆı İhracat Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨’nden Ticaret Uzman Yardımcısı Kaan Sevinir “Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu” ve Savran Holding E-Ticaret Genel Müdürü M. Levent Elmas ise “E-Ticaret/E-İhracat Uygulamaları” konularında güncel bilgileri paylaştılar.

Online seminerlere, Denizli ve Uşak firmaları yoğun olarak ilgi gösterirken, konuşmacılara sorularını yöneltme fırsatı buldu.