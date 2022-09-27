DENİB’ den Marmomac Fuarı’na güçlü katılım

Denizli İhracatçılar Birliği Marmomac Fuarı’na katılım sağlayarak üye firmalarını yalnız bırakmadı. Denizli’den 22 firmanın stand açtığı fuara 54 metrekarelik stand alanıyla katılan DENİB Marmomac Fuarı’nda ilk kez yerini almış oldu.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, maden sektörünün şehrin toplam ihracatından yüzde 6,5 pay aldığını belirterek, “Maden sektörümüz ilimiz açısından çok önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz sene 290 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Asıl önemli olan konu, 290 milyon dolarlık ihracatın 245 milyonluk kısmının işlenmiş taş olması. Yani daha katma değerli olması. Bu veriyle birlikte, ülkemizin işlenmiş doğal taş ihracatında ilk sıraya yükseldik. Bugün itibariyle de sektörümüzün ihracatı yüzde 5 civarında artıda seyrediyor. Benzer seyir kalan aylarda da devam ederse 2022’de ilk kez 300 milyon dolar ihracat sınırını aşmış olacağız. Doğal taş sektöründe sonraki hedefimiz de yıllık bazda önce 400 milyon dolara, ardından 500 milyon dolara ulaşmak olacak. Bu sene DENİB olarak Marmomac Fuarı’na ilk kez katılım sağladık. Hem üyelerimizin yanında olmak hem de stand açmayan ancak fuarı ziyaret eden firmalarımıza toplantı alanı tesis etmeyi amaçladık. Türkiye’den 151 firmanın katıldığı fuarda Denizli’yi 22 firmayla temsil ediyoruz. Marmomac Fuarı’nın hayırlı olmasını ve tüm katılımcılar için bereketli geçmesini diliyorum" dedi.