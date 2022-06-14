DENİB Başkanı Memişoğlu’na TİM’de önemli görev

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Asil Üyeliğine seçildi.

TİM’de Mustafa Gültepe’nin göreve seçildiği seçimli genel kurul ile ilgili olarak DENİB’den yapılan açıklamada, “Dün gerçekleşen TİM 29. Olağan Seçimli Genel Kurulunda, Mustafa Gültepe tek aday olarak girdiği seçimde TİM Başkanlığına seçilmiştir. Denizli İhracatçılar Birliği olarak yeni TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’yi kutluyor, başarılar diliyoruz. Yaptığı hizmetlerle ülkemiz ihracatına ve ekonomisine önemli katkılar sunan önceki dönem Başkanımız İsmail Gülle ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. DENİB Başkanımız Hüseyin Memişoğlu, TİM Denetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilmiştir. Başkanımıza yeni görevinde başarı temennilerimizi iletiyoruz” denildi.