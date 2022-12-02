DENİB Başkanı Memişoğlu, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Kasım ayı ihracat verileri açıklandı. İhracat verilerine ilişkin yazılı açıklama yapan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ülkemiz ihracatının Kasım ayında yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının yüzde 7,9 azalışla 370 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 15,5 azalışla 272 milyon dolar olduğunu belirtti.

Kasım ayı ihracat verilerini 2020 yılı ile de karşılaştıran Başkan Memişoğlu, bu sene Kasım ayında 370 milyon dolar olan Denizli ihracatının 2020’nin Kasım ayında 335 milyon dolar olduğunu ifade ederek, “Bilindiği gibi geçen sene özellikle yılın son aylarında rekor seviyelerde ihracat değerlerine ulaşmıştık. Bu sebeple ihracat verilerimizi değerlendirirken 2020 yılı verilerine de bakıyoruz. Bu sene Kasım ayında 370 milyon dolar olan ihracatımız, 2021 yılı Kasım ayında 402 milyon dolar, 2020 yılı Kasım ayında ise 335 milyon dolardı. Ocak-Kasım dönemini kapsayan yılın ilk 11 aylık döneminde ilimiz ihracatı yüzde 5 artışla 4 milyar 320 milyon dolar oldu. 2022 yılına ihracat kanadında çok iyi bir başlangıç yaptık. Bu başarılı performansımız yılın 3. çeyreğine kadar hız kesmeden devam etti. Rekorlar yılı olan 2021’de ise 402 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ancak son aylarda ihracat pazarlarımızda süren yüksek enerji maliyetleri, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyonist baskı, uygulanan sıkı para politikalarının beraberinde getirdiği faiz artışları, hane halklarının taleplerinde yaşanan gerileme ve öncelikli tercihlerinin değişmesi gibi sebepler ihracatımızı son aylarda etkiledi" dedi.

"Döviz kurlarının enflasyonun altında artması rekabeti zorlaştırıyor"

Kurlarda yaşanan gelişmelere değinen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Döviz kurlarındaki artışın enflasyon seviyesinin altında kalması ihracatta rekabet koşullarını zorlaştırıyor. Mevcut ekonomik konjonktürde, enflasyon oranında artacak döviz kurları ihracatta rekabetçiliğimizi artıracaktır. 2023 yılının ilk yarısındaki yurt dışı etkinlik planlamalarımız da şekillenmeye başladı. Gerek ticaret ve alım heyeti gerek fuar katılımı noktasında ihracatçı sektörlerimizin yanında olmaya yeni yılda da devam edeceğiz" dedi.