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DENİB Başkanı Memişoğlu: “Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak”

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde “Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021” gerçekleştirildi. Program konuşmalarından sonra soru ve cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğun oldu.

DENİZLİ 24.12.2021, 09:25
DENİB Başkanı Memişoğlu: “Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak”

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde “Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021” gerçekleştirildi. Program konuşmalarından sonra soru ve cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğun oldu.

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde 23 Aralık 2021 Perşembe günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde “Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 2021” gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmalarını DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile World E- Commerce Forum Kurucu Başkanı Ömer Nart yaptı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu açılış konuşmasında, e-ticaretin ve e-ihracatın önemine değinerek değerlendirmelerde bulundu. DENİB Başkanı Memişoğlu; “İhracatımız bu sene çok iyi seyrediyor. Yıl sonunda Denizli ihracatı 4,5 milyar dolara ulaşmış olacak. Böylelikle ihracatımızı geçen seneye kıyasla değer bazında 1,2 milyar dolar, oransal bazda ise yüzde 40’ın üzerinde artırmış olacağız. Bugün, Denizli ihracatının çok değerli temsilcileri, oyuncuları da aramızda. Buradan bir kez daha, ihracat ailemizin tüm fertlerine teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ticaretin yeni normalinde, bugünün değişen ekosisteminde e-ticaret ve e-ihracat artık çok önemli bir yer tutmaya başladı. Biz de Denizli olarak, bu dönüşümün içinde en güçlü şekilde yer almak istiyoruz. Verilere değinecek olursak, 2020 yılında küresel e-ticaret hacmi yüzde 18 artarak 4,3 trilyon dolar oldu. Bu değer 5 sene önce 2,7 trilyon dolardı. Yani, 5 yıl önceye kıyasla yüzde 60’ın üzerinde arttı. Dünyadaki 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısını ve online alışveriş yapan 2,8 milyar kişiyi baz aldığımızda, sınır ötesi e-ticaret olarak adlandırılan e-ihracat döngüsünün de önemini görüyoruz. Sınır ötesi e-ticaret artık 1 trilyon doları aştı. 5 sene önce ise bu değer 400 milyar dolardı” dedi.

“Hedefimiz e-ticaret ve e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak”

Açılış konuşmasının ardından konuşmalarına devam eden DENİB Başkanı Memişoğlu; “Burada bulunan çok kıymetli konuklarımızla ve basınımızın güzide temsilcileriyle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Denizli İhracatçılar Birliği olarak kurumlarla iş birliği yaparak e-ihracat ve e-ticarete yönelik bir program hazırlıyoruz. E-ihracat, e-ticaret, grafik tasarım, sosyal medya, reklam yönetimi gibi konu başlıklarında belirlenen eğitimleri kapsayan bir sürecimiz olacak. Bu projedeki temel hedefimiz e-ticaret/e-ihracat alanına istihdam desteği sağlamak. Yetiştirdiğimiz katılımcıların bu alanlarda istihdam edilmesine vesile olmayı amaçlıyoruz. Proje sürecinde, işverenler eğitime katılan katılımcılarla da bir araya gelerek onları yakından tanıyabilecek. Şu anda projenin teknik detaylarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın bir zamanda tüm ayrıntılarıyla nasıl bir yolculuk olacağını anlatacağız. Sözlerimi noktalarken, bugün bizimle bir arada olan çok kıymetli katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza ve konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

“Son iki yıl içinde pandemi ile beraber ciddi anlamda e-ticarette bir yükseliş var”

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, WORLDEF olarak 5 yıldır faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Ömer Nart, sadece İstanbul’da değil Anadolu’da da etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Nart, “Burada bir amacımız var. E-ticaret ve e-ihracat ile ilgili oluşturulan farkındalıkla aksiyonlar almaktır. Bu aksiyonları özetlemek gerekirse, özellikle son iki yıl içinde pandemi ile beraber ciddi anlamda e-ticarette bir yükseliş var. Bu yükselişte en önemli sorunlardan biri; istihdam Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’de e-ticaret yapan işletme sayısı 54 bindi. 2020’de bu rakam 257 bine yükseldi. Bu sene itibariyle bu rakamın 350 bine ulaşması bekleniyor. Şimdi bu kadar şirket e-ticaret ya da e-ihracat yapacaksa burada en önemli sorunlardan biri istihdam oluyor. Ecom Talent Camp programı ile yetenekli 100 öğrenciyi bir araya getirerek, eğitim sürecinden geçirerek onları işe yerleştirdik. Bu şekilde e-ticaret istihdamına bir nebze de olsa katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu. Ömer Nart, e-ticaretin perakendedeki oranının geçen yıl yüzde 9’da, bu yıl yüzde 16 ile 17’lerde olduğunu belirterek, bu çerçevede e-ticaret odaklı programları, eğitimleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

“Tüm ülkelerden e-ticaret aktörleri Antalya’da bir araya gelecek”

Nart, konuşmasının devamında şunları vurguladı; “Bunları yapmamızın sebebi sektörü bilinçlendirmek. Bu işi rakamlarla konuşabiliyor olmak. Dünyanın da nereye gittiğini gösterebiliyor olmak. Dünyada kamu ve sektörün e-ticaret için bir araya gelip buluştuğu, empati yaptığı birbirlerinin reflekslerini aktardıkları, konuştukları bir uluslararası bir platform yok. Bu konuda dünyada çok ciddi bir boşluk olarak gördük. Bu sebeple WORLD E-COMMERCE FORUM’u önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaret Davos’u olarak dünyada yaygınlaştıracağız. Daha fazla başkan, başbakan ve bakanın katıldığı, stratejik konuların konuşulduğu uluslararası bir buluşma haline getireceğiz. Türkiye’nin 3 bin kilometre menzilindeki tüm ülkelerden e-ticaret aktörleri Mart 2022’de Antalya’da bir araya gelecek. Uluslararası pazaryerleri olacak, İngiltere ve Fransa ticaret bakanlıkları ile partnerliğimi olacak. Rusya ve Almanya da dahil olacaklar. WORLD ECOM EXPO’da tamamen ikili eşleştirmeler ve networking olacak. Dolayısıyla doğrudan müşteri-tedarikçi ilişkilerine girebilecekleri bir eşleştirme gerçekleşecek” sözlerini kaydetti.

E-ticaret ve E-ihracat etkinliğine yoğun ilgi

Programda e-ticaret ve e-ihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınıp, etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanları bulundu. Konferansta uzmanlar bilgi ve deneyimlerini aktardılar. Etkinlikte e-ihracat, online ödeme sistemleri, e-ihracat yazılım teknolojileri, e-ihracatta lojistiğin önemli detayları, e-ihracata ilişkin temel bilgiler, global pazarlara giriş, e-ihracatta doğru pazarı bulma, lokalizasyon, e-ihracatta dijital pazarlama, global pazaryerlerine satış, pazaryeri araştırması gibi birçok önemli ve sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. E-ticaret ve E-ihracata ilişkin soru- cevap bölümüyle devam eden etkinliğe ilgi son derece yoğundu.

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