Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Memişoğlu; “Büyümenin yarısı ihracattan geldi” dedi.

İhracat verilerine ilişkin açıklama yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ülkemiz ihracatının Ağustosta yüzde 13 yükselişle 21.3 milyar dolar, TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının yüzde 3.8 azalışla 385 milyon dolar, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın ise yüzde 2.9 azalışla 295 milyon dolar olduğunu belirtti.

Dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon tehdidini yakından takip ettiklerini ve bu durumun ajandalarının en üst sıralarında olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, “Gelişmiş ekonomiler uzun yıllardır bilinçli şekilde enflasyon oranlarını artırmaya çalıştı. Bunun için çeşitli para politikaları uyguladı ancak enflasyon oranlarını belli seviyelerin üzerine çıkaramadı. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz dönemde güçlü ekonomilerin hemen hemen hepsi çok yüksek enflasyon verileri açıklıyor. Öyle ki, birçoğu son 40 yılın rekor seviyesine ulaştı. Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ihracatımızın en yoğun olduğu bölgeler. İhracatımızın yaklaşık yüzde 80’ini bu ülkelere gerçekleştiriyoruz. Enflasyonist baskı sebebiyle Amerika Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) agresif faiz artışları gerçekleştirdi. Gelişmiş ekonomilerin Merkez Bankalarının sıkı para politikalarını 2023 yılının ilk yarısının sonuna kadar devam ettireceği öngörülüyor. Bu durum da resesyon tehdidini beraberinde getiriyor. Öte yandan çok yakından takip ettiğimiz bir diğer gelişme de Euro/Dolar paritesindeki aşağı yönlü hareketler. Temmuz ayında gün içinde 1,00 seviyesinin altını test eden parite, ağustos ayında 6 defa 1,00’ın altında gerçekleşti. Geçen sene 1,18 olan ağustos ayı parite ortalaması, bu sene ağustosta 1,01 olarak gerçekleşti. İhracatımızın yaklaşık yarısının Euro Bölgesi’ne olması paritedeki bu gerileme dolayısıyla ihracatımızı olumsuz anlamda etkiliyor. İhracatımızın etkilenmesindeki diğer önemli sebepler de artan enerji maliyetlerinin ihraç fiyatları üzerindeki negatif etkisi, ABD ve Avrupa’nın resesyon etkisiyle siparişlerini azaltması ve yeni ihraç fiyatlarını kabul etmemesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Büyümenin Yarısı İhracattan Geldi

Büyüme rakamlarına ilişkin görüşlerini de paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Ülkemiz ekonomisi 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü. İhracat ise büyümeye 3,87 puanlık bir katkı sundu. Bir diğer deyişle, büyümenin yarısı ihracattan sağlandı. Bu veri sayesinde ihracatın ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olduğunu bir kez daha gördük. İlimiz de ülkemiz ekonomisinde güçlü bir oyuncu konumda. Gerek ihracat gerek üretim ve istihdam noktasında her zaman üst sıralardaki yerini koruyor. Ocak-Ağustos döneminde en çok ihracat gerçekleştiren 8. il olan Denizli, yılsonu hedeflerine de yaklaşmış durumda. Sene başında kendimize 5 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. Bugün itibariyle son 12 aylık ihracatımız 4 milyar 970 milyon dolara ulaştı. Resesyon beklentilerine ve talep gerilemelerine rağmen ihracat hedeflerimize ulaşabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.