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DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2021’den sonra yeni yıla da artışla başladık"

İhracat verilenin açıklanması ardından DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli, ocak ayında sergilediği performansla ülkemizin en çok ihracata imza atan 8. ili oldu" dedi.

DENİZLİ 02.02.2022, 13:29
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2021’den sonra yeni yıla da artışla başladık"

İhracat verilenin açıklanması ardından DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli, ocak ayında sergilediği performansla ülkemizin en çok ihracata imza atan 8. ili oldu" dedi.

Ocak ayı ihracat verileri Ankara’da açıklandı. Ocak ayı ihracatına ilişkin DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı ocak ayında yüzde 17,3 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Benzer şekilde hem Denizli hem DENİB ihracatı ocakta artmaya devam etti. Geride bıraktığımız ayda TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı yüzde 19,8 artışla 351,5 milyon dolar olurken, DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 21,8 yükselişle 267,6 milyon dolara ulaştı. Böylelikle ihracat artışı 20. aya taşınmış oldu. Denizli, ocak ayında sergilediği performansla ülkemizin en çok ihracata imza atan 8. ili oldu" dedi.

"Önde gelen sektörler ihracatı sırtladı"

Başkan Memişoğlu, "Ocak ayında ilimiz ihracatının önde gelen sektörleri ihracatımızı sırtlamaya devam etti. Tekstil-konfeksiyon sektörümüzün ihracatı yüzde 7 artışla 129 milyon dolar olurken; elektrik-elektronik sektörümüzün ihracatı yüzde 20,4 artışla 60 milyon dolar, demir-demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı yüzde 28,5 yükselişle 58,8 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 4 yükselişle 19,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan; su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız yüzde 100, kimyevi maddeler ihracatımız yüzde 53,6, fındık ve mamulleri ihracatımız yüzde 35,6, otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 30, halı ihracatımız yüzde 28,1 artarak dikkat çekti. Her zaman belirttiğimiz gibi, sektörel çeşitliliğimiz ilimiz ihracatının en önemli özelliklerinden biri. Bu çeşitlilik, ihracatçılarımızın dinamik yapısıyla birleştiğinde olumlu çıktıları ihracat verilerinde de net olarak görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere liderliğini korudu

İhracatı en çok gerçekleştiren ülkeleri açıklayan Başkan Memişoğlu, "Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke bir kez daha İngiltere oldu. İngiltere’ye yapılan ihracat yüzde 4,2 artışla 46,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkinci sırada yer alan ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 15,3 artışla 34,1 milyon dolar olurken; Almanya’ya ihracatımız yüzde 2,4 azalışla 32,1 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 41,4 artışla 27,7 milyon dolar, Hollanda’ya ihracatımız yüzde 71,1 yükselişle 17 milyon dolar oldu. Ocak ayında, Denizlili ihracatçılarımız 141 ülkeye ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

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