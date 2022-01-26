DENİB Akademi’nin 2022 yılı teması ’Dijitalleşmedeki Ayak İzlerimiz’ oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, 7 yıldır ara vermeden devam ettirdiği eğitim programlarını hız kesmeden sürdürüyor. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, eğitim programlarının 2022 yılı temasının “Dijitalleşmedeki Ayak İzlerimiz” olduğunu açıkladı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2022 yılında DENİB Akademi’nin 7. yılında eğitim programlarına ara vermeden devam edeceğini açıkladı. 2015 yılında kurulan, hayata geçtiği ilk günden bu yana 12 bin 600 kişiye bin 362 saatlik, 218 eğitim programı sunan DENİB Akademi, bu yıl da “Dijitalleşmedeki Ayak İzlerimiz” teması ile gerek yüz yüze gerekse online platformlarda çevrimiçi olarak eğitim programlarını hibrit sisteminde düzenleyecek.

DENİB Akademi’nin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Memişoğlu; “Son dönemlerde yaşadığımız ve hayatımıza farklı bir deneyim kazandığımız bu günlerde, teknolojinin de hızla ilerlemesiyle birlikte gelişmeler bütün Dünya’da birçok alanı etkisi altına almaktadır. Bu etki ile üretimden, tüketime kadar hatta tüketicinin kullanımdan sonraki süreçlerde dijital kanallara doğru bir eğilim olduğundan giderek dijital ortamlar daha da önemli bir hale gelmektedir. Tüketicilerin çevrimiçi araçları kullanmaları, bilgisayarların ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra artık akıllı telefonlardan 7/24 internete erişim sağlanabilmesi ile anında bilgiye ulaşılması, mağazada alış-veriş yaparken bile online olarak mağazadaki ürünün özelliklerini, fiyatını, tüketici yorumlarına ulaşılması gibi imkanlar artık insanların alış-veriş alışkanlıklarını da beraberinde değiştirmektedir. Dijitalleşmenin sonucunda ticaret de hızla küreselleşmektedir ve rekabetçi ortamda markaların rakiplerinden hep farklı olmaları gerekmektedir. Bu da markaları Ar-Ge ve İnovasyona önem vererek, sürekli yenilikçi olmaları, gelişmeyi beraberinde getirerek güçlü ve dinamik olmalarını zorunlu yapmaktadır” dedi.

“Sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz”

DENİB Akademi’de eğitime katılan kişilerin yetkinliklerinin daha da artacağını belirten Başkan Memişoğlu; “Güçlü ve dinamik marka olma yolunda pazarlama alanında nasıl bir yol izleneceği de bir o kadar önemlidir. Bu doğrultuda, bizim gibi kurumların üzerine düşen birçok sorumluluk vardır ki dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, yeni fırsatları yakalayabilmek, rekabet edilebilirliği artırmak ve başarılarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak açısından firmalarımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağının yetkinliklerinin artırılması ve geliştirilmesi bu sorumlulukların arasında büyük bir öneme sahiptir. Bu bilinç ile ve farkındalığımız ile bugüne kadar 12 bin 600 kişiye 1.362 saatlik, 218 eğitim programı sunan ‘DENİB Akademi’ bu yıl da ‘Dijitalleşmede ki Ayak İzlerimiz’ temasıyla gerek yüz yüze gerekse online platformlarda çevrimiçi olarak eğitim programlarına hibrit sisteminde düzenleyecektir. Ve her programımızda mutlaka e-ticaret, e-ihracat ana konu başlığında bir program planlaması yapılacaktır. 2022 Yılının sonunda bu ana başlıktaki eğitimlerimize katılan kişilerin yetkinliklerinin daha da artacağına düşünmekteyiz. DENİB Akademi ile kendinize kattığınız katma değerle şirketlerinizin dijitale dünyada bıraktığı ayak izlerine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inancımız sonsuz. Bu inançla hazırladığınız eğitim programlarında sizleri aramızda görmek istiyor, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.