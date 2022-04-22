DENİB Akademi’de eğitimler aralıksız sürüyor

DENİB Akademi tarafından düzenlenen ’Küresel Pazarda İstihbarat Teknikleri Eğitimi’, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

DENİB Akademi, “Küresel Pazarda İstihbarat Teknikleri Eğitimini", Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi. Eğitim programında; ithalatçı firma isimlerini, ithal edilen ürünleri, miktarlarını, kimden aldıklarını nasıl tespit edebiliriz, milyonlarca firmanın kayıtlı olduğu ticari rehberler, “Ticaret Sicil” kayıtlarında arama yapılabilen ülkeler ve sektöre uygun fuarlar hangileri gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB Akademi Eğitimlerine, 28 Nisan 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “İşveren Markası Oluşturma ve Yönetimi Eğitimi” ile devam edecek.