DENİB Akademi, Denizli ve Uşak’ta güçlü bir marka oluşturmanın yöntemlerini anlattı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, Denizli ve Uşak’taki iş dünyası temsilcilerini “Fırtınanın Gözünde Yaşamak-Güçlü Bir İşveren Markası Oluşturma" konularında bilgilendirdi.

DENİB Akademi tarafından düzenlen “Fırtınanın Gözünde Yaşamak - Güçlü Bir İşveren Markası Oluşturma" konulu eğitimler Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında ve daha sonrasında ise DENİB ve UTSO işbirliğinde Uşak Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirildi.

Eğitmen Mert Aydıner tarafından verilen eğitimlerde, güçlü bir işveren markası oluşturmak, kurum ve işletmelerin hem müşteriler hem de çalışanlar çerçevesinde itibar yönetimi açısından oldukça büyük konulara yer verildi. Büyük ilgi gören eğitimler, kurumların ve işletmelerin vizyonlarını geliştirmesinde, çalışanlar ve üst düzey yöneticiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında büyük rol oynadı.

DENİB Akademi programında yer verilmesinde fayda görülen eğitimde, hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen hedefleri anlamlı hale getiren değerlerin ortaya çıkarılması, kurumsal hedeflerle kişisel hedefler arasında uyumun yakalanması, bilgi, uygulama, özgüven, motivasyon ve vizyon olmak üzere beş performans engelinin aşılması, bu değerleri yansıtacak anlayışın ve tutumun müşteriler tarafından görülmesinin sağlanması, organizasyon içinde “Birlik Duygusunu” ortaya çıkaracak anlayış ve yaklaşımın formülü, takım olma yolunda “Geri Bildirim Vermenin” incelikleri, bilginin, tecrübenin, yeteneğin ve çevrenin kazanç üreten bir değere dönüştürülmesi hakkında konulara değinildi.

DENİB Akademi faaliyetleri kapsamında, bir sonraki eğitim 8 Haziran 2023 Perşembe günü Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında “Sevkiyat ve Yükleme Kontrolleri Kalite Standartları - UKCA Belgelendirme” konusunda gerçekleşecek.