DENİB 79 üyesinin 2023 koleksiyonlarını Almanya’da görücüye çıkardı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyesi 79 firmanın hazırladığı 2023 koleksiyonları, ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Heimtextil’de görücüye çıktı. Ev tekstiline olan ilgilinin önümüzdeki dönemde artacağına işaret eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Denizli olarak, toplam 3,5 milyar doları bulan ev tekstili ihracatının en azından yarısını tek başımıza üretip gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ev tekstili sektörünün önemli buluşma noktalarından birisi olan Heimtextil Fuarı 2023, Almanya’nın Frankfurt kentinde devam ediyor. Denizli’nin 79 stand ile katılımcı olarak yer aldığı ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin Turkish Towels markasıyla 7. kez katılım sağladığı fuarda, Türk havlusuna yoğun ilgi gösteriliyor.

Denizli’den 100’ün üzerinde firmanın da ziyaretçi olarak yer aldığı fuarda, Türkiye 313 stand ile en yüksek sayıyla katılım sağlayan 3’üncü ülke konumunda bulunuyor. 2023 yılının trendlerin belirlendiği, dünyanın çeşitli yerlerinden profesyonel alıcıların, tasarımcıların, stilistlerin ve öğrencilerin de yer aldığı fuarda, havlu, bornoz, nevresim, perde, döşemelik kumaş, duvar kağıdı, yatak örtüsü gibi ev tekstili ürünlerinin yanı sıra teknoloji ürünleri ile makineler de sergileniyor.

Heimtextil Fuarın pandemi nedeniyle en son 2020 yılında yapıldığını hatırlatan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Bu arada geçtiğimiz Haziran ayında teknik tekstillerle birleştirilerek Heimtextil Summer diye bir ara fuar yapıldı ama bu gayet sönük geçen bir fuar oldu. Mesela Denizli’den 32 firma vardı o fuarda, bugün Denizli’den 79 firma, ülkemizden 313 firma var. Burada katılımcı sırasında 3’ünci sırada olmamıza rağmen fuarda metrekare anlamında en büyük alanı Türk stantları oluşturuyor. Bu ülkemiz ihracatçısınız, ülkemiz ev tekstili sektörünün bu fuara gösterdiği ilgiyi ispatlıyor. DENİB olarak burada 83 metrekarelik bir standımızla varız. Ayrıca firmalarımız 8 - 10 aydır hazırladıkları yeni koleksiyonlarıyla buradalar. Gayet güzel stantlar hazırladılar, büyük emek verdiler. İnşallah bu emeklerinin karşılıklarını görürler diye umut ediyoruz” dedi.

“Ev tekstiline olan ilgini yeniden artacağını düşünüyorum”

Pandemiyle birlikte insanların evdeki ihtiyaçlarının ön plana çıktığına işaret eden Başkan Memişoğlu, “Ev tekstili sektörü pandemiyle birlikte parlayan bir sektör haline geldi. Pandeminin şiddeti azaldıkça insanlar önce yemeğe, ondan sonra da gezmeye başladılar. Ev tekstili ihtiyaçları biraz düştü. Bilindiği gibi şuan Avrupa ve Amerika’da bir resesyon durumu var. Resesyonda Avrupa’da artık dibe vurulduğu, bundan sonra yukarıya doğru bir ivmelenme başlayacağı beklentisi var. Bununla beraber bizlerde önümüzdeki dönem için ev tekstiline olan ilginin tekrar geri geleceğini umuyoruz. Fuarda birçok yabancı firma var. Ben bu fuara ilk defa 1994 senesinde ziyaretçi olarak, 2004 yılından buyana da katılımcı olarak iştirak ediyorum. Fuar açılışında ilgilinin geçen yıllara göre biraz daha sönük olduğu gibi bir izlenime katıldım. İnşallah gidişat beni yanıltır. Çünkü buraya büyük umutlarla geldik. Biliyorsunuz ki tekstil sektörü, istihdam dostu bir sektör. Bizi güzel haberlerle bekleyen birçok insan var. İnşallah buradan da güzel haberlerle döneriz” diye konuştu.

“Denizli olarak ev tekstili ihracatının yarısını karşılıyoruz”

Ev tekstilinin hazır giyim sektörünün önemli bir parçası olduğuna işaret eden Başkan Memişoğlu, Denizli’nin ev tekstili ihracatıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

“Hazır giyim sektörü geçtiğimiz yıl için 24 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Ev tekstilinin bunun içerisindeki payı 3- 3,5 milyar dolar civarında. Denizli olarak direk bu rakamın yaklaşık 1 milyar dolarını yapıyoruz, ayriyeten de Denizli’de üretimi yapılsa da diğer ülkelerde kayıt altına alınan ihracatlar var. Tahmin ediyorum ki Denizli olarak toplam ev tekstili ihracatının en azından yarısını tek başına üretip gerçekleştiriyoruz”