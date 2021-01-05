banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var

DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları’na ulaştı

DENİB, 2020 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 0.25 artırarak 3 milyar 191 milyon Amerika Doları’na ulaştı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, lider sektörün tekstil ve konfeksiyon olduğunu belirterek 7 ay boyunca ihracat rekorları kırdıklarını ifade etti.

DENİZLİ 05.01.2021, 16:13
5
DENİB 2020 yılında ihracatta 3 milyar 191 milyon Amerika Doları’na ulaştı

DENİB, 2020 yılında ihracatını geçen yıla oranla yüzde 0.25 artırarak 3 milyar 191 milyon Amerika Doları’na ulaştı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, lider sektörün tekstil ve konfeksiyon olduğunu belirterek 7 ay boyunca ihracat rekorları kırdıklarını ifade etti.

DENİB, 2020 yılını ihracat artışıyla kapattı. Mart ayının ikinci yarısında başlayan, Nisan ve Mayıs aylarının tamamında devam eden pandemi koşulları, ihracatı olumsuz etkilese de 7 aydır ihracat hızla artış gösterdi ve 2020 yılında DENİB, geçen seneye oranla ihracatta yüzde 0.25 artış sağladı. Böylelikle Denizli ihracatı 3 milyar 191 Milyon Amerikan Doları’nı aşmış oldu. İhracatçıların dinamik yapısı sayesinde pozitife dönüştürdüklerini belirten Başkan Memişoğlu, “2019 yılı aralık ayında ülkemiz ihracatı yüzde 16 oranında artışla 17 milyar 844 milyon Amerikan Doları oldu. 2020 yılının genelinde ise toplam ihracatımız 169,5 milyar Amerikan Doları olarak gerçekleşti. Aralık ayında, DENİB üyeleri tarafından yapılan ihracat yüzde 31,8 oranında arttı ve 250 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi. Ocak ile Aralık 2020’de ise DENİB üyelerince gerçekleştirilen ihracatın 2 milyar 401 milyon Amerikan Doları olduğunu görüyoruz. TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise Aralık ayında yüzde 31,8 oranında artarak 331 milyon Amerikan Doları’na ulaştı. 2020 yılında Denizli ihracatı, 3 milyar 191 milyon Amerikan Doları’nı aştı. Böylelikle, ilimiz 2019 yılındaki ihracat değeri olan 3 milyar 183 milyon Amerikan Doları’nı geride bırakmış oldu ve ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,25 artırmayı başardı” dedi.

“2021’e çok daha umutlu bir şekilde merhaba diyoruz”

7 ay boyunca ihracatı çift hanelere çıkararak rekor kırdıklarını belirten Memişoğlu, “Mart ayının ikinci yarısında başlayan, nisan ve mayıs aylarının tamamında devam eden pandemi koşulları ihracatımızı olumsuz etkilemişti. Bu aylarda ihracat pazarlarımızın neredeyse hepsi kapanmıştı. Avrupa Birliği başta olmak üzere; ABD ve İngiltere’nin ithalat taleplerinde önemli derecede azalma mevcuttu. Ocak ile Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde ihracatımız yüzde 20’nin üzerinde azalış göstermişti. Ancak Haziran ayıyla birlikte başlayan artış ivmesini yıl boyunca sürdürdük ve ihracatımızı 7 ay üst üste artırmayı başardık. Bu ayların birçoğunda güçlü çift haneli artışlara imza atarak ihracat rekorları kırdık. Bu sayede çok iyi başladığımız ama pandeminin ihracatımız üzerindeki etkisiyle kayıp olarak nitelendirilebilecek 2020 yılını, ihracat deneyimimiz ve ihracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde pozitife döndürdük. Bu zorlu yılı ihracat artışıyla noktalamamızı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

“2020’de 171 ülkeye İhracat”

İhracat oranları hakkında bilgi veren Başkan Memişoğlu, “2020 yılında DENİB üyelerince yapılan ihracat baz alındığında lider sektör tekstil ve konfeksiyon oldu. 1 milyar 287 milyon Amerikan Doları değerinde ihracata imza atan sektör, DENİB’in toplam ihracatından yüzde 53,5 oranında pay aldı. Ardından gelen elektrik ile elektronik sektörü 376 milyon Amerikan Doları değerinde ihracatla yüzde 15,7 paya sahip olurken; demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracat değeri 221 milyon Amerikan Dolarına, madencilik sektörünün ihracatı ise 144 milyon Amerikan Dolarına ulaştı. Böylece, demir ve demir dışı metallerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 9,2, madenciliğin payı ise yüzde 6 oldu. 2020’de ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı ise 171 oldu. İlk sırayı 359 milyon Amerikan Dolarıyla İngiltere alırken; ikinci sırada 291 milyon Amerikan Dolarıyla Almanya, üçüncü sırada 231 milyon Amerikan Dolarıyla ABD, dördüncü sırada 143 milyon Amerikan Dolarıyla İtalya ve beşinci sırada 125 milyon Amerikan Dolarıyla Hollanda yer aldı” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12