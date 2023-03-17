Denenmek için gitti şampiyon oldu

Antalya’da düzenlen Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Wushu Kung Fu Türkiye müsabakalarına denenmek için Denizli’den katılan Ahmet Sivaslıoğlu, 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Denizli Tuana Spor Kulübü sporcusu Ahmet Sivaslıoğlu, 5-17 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya Kemer Bahri Tanrıkulu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Wushu Kung Fu Türkiye müsabakalarında 45 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Yaklaşık 5 yıldır Kick Boks yapan ancak son bir yıldır Wushu Kung Fu çalışan ve deneme maksatlı olarak götürüldüğü şampiyona da Türkiye Şampiyonu olan genç sporcu, büyük bir başarıya imza attı. Ailesinin yönlendirmesi ve desteği ile bu spora başladığını söyleyen genç sporcu, haftanın 3 günü salonda antrenörleri nezaretinde çalışırken, 3 günü de koşu yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Türkiye Şampiyonu olması ile birlikte milli davet bekleyen genç sporcu, ilk katıldığı büyük bir yarışmada almış olduğu şampiyonluktan dolayı gurur ve sevinci bir arada yaşadığını belirtti. Bu başarıda desteklerini devamlı kendisinden esirgemeyen ailesine ve antrenörlerine teşekkür ederek, hedefinin ileride dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

“Rakiplerini mağlup ederek şampiyon olması bizi çok mutlu etti”

Ahmet Sivaslıoğlu’nun yetenekli bir sporcu olduğuna dikkat çeken Tuana Spor Kulübü antrenörü Adem Kurt, “Bu yarışmaya Denizli’den sadece Ahmet’i deneme maksatlı götürmüştük. O bütün rakiplerini mağlup ederek şampiyon olaması bizi çok mutlu etti. Onun daha da başarılı olacağını ve Denizli’mize çok büyük başarılar yaşatacağına inanıyorum” ifadelerini kulandı.