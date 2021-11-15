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Demet Akalın, güzelliğinin sırlarını Denizlili kadınlarla paylaştı

Türkiye genelinde bulunan 70 şubesiyle kadınların güzelliğine güzellik katan Aris İstanbul Estetik ve Güzellik Merkezi, Denizli’deki şubesini ünlü şarkısı Demet Akalın’ın katılımıyla hizmete sundu.

DENİZLİ 15.11.2021, 12:31
Demet Akalın, güzelliğinin sırlarını Denizlili kadınlarla paylaştı

Türkiye genelinde bulunan 70 şubesiyle kadınların güzelliğine güzellik katan Aris İstanbul Estetik ve Güzellik Merkezi, Denizli’deki şubesini ünlü şarkısı Demet Akalın’ın katılımıyla hizmete sundu.

Türkiye genelinde ortalama 2 bin eğitmenle yoluna devam eden Aris İstanbul Estetik ve Güzellik Merkezi, şubelerini açmaya hızla devam ediyor. Bayanlara özel verdiği VİP hizmetle adını duyuran Aris İstanbul, Denizli’deki şubesini Demet Akalın’nın katılımıyla hizmete sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta kurdeleyi eski bir manken olan ünlü şarkıcı Demet Akalın ve merkezin yöneticisi Ezgi Doğan kesti. Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Bulvarı üzerinde bulunan güzellik merkezi, Türkiye’de çok meşhur olan buz lazer, kalıcı makyaj, bölgesel incelme, diyetisyen ve cilt ile alakalı 21 uygulamayı deneyimli eğitmenlerle hizmete sunacak.

“Bir çok kadının hayatına dokunup onları güzelleştiriyoruz”

Güzellik sektörünün en çok konuşanlarından olan merkezin yöneticisi Ezgi Doğan, “Türkiye genelinde bulunan 70 şubemizle birlikte Denizli’deki şubemizi açıyoruz. Denizli’de ki tek şubemiz. Türkiye genelinde bayanlara özel VİP hizmet veriyoruz. Bugün açılışımızda güzel sanatçı Demet Akalın bizlere eşlik edecek. Öncellikle Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal firmasıyız ve 15 yıldır bu sektördeyiz. Bizim kendi bünyemiz altında çalışan ortalama 2 bin eğitmen ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük akademisine sahibiz. Hem bir çok kadına iş imkanı sunuyoruz hem de bir çok kadının hayatına dokunup onları güzelleştiriyoruz” dedi.

“Gelen tüm danışanlarımızla birebir ilgileniyoruz”

Bir çok uygulamalara imza attıklarını belirten Ezgi Doğan, “Burayı okul gibi düşünün. Bütün uygulamalarımız var. Türkiye’de çok meşhur olan buz lazer uygulamasını yapıyoruz. Kalıcı makyaj uygulamaları, bölgesel incelme, diyetisyen ve cilt ile alakalı 21 uygulamamız var. Bunların hepsini eğitmenler eşliğinde uyguluyoruz. Gelen tüm danışanlarımızla birebir ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, “Hayırlı uğurlu olsun diyorum”

Eşlerinin yanında gelen erkeklere siz cüzdan ile alakalı kısımdasınız diyerek seslenen Demet Akalın, “Ayıptır söylemesi benim biraz elim bereketlidir. Tüm güzel hanımların daha güzelleşmesi için bekliyoruz. Güzellik illa estetikle olmaz. Ben neşterle ameliyat işine girmedim, sevmemde. Güzel küçük küçük dokunuşlarla, makinalarla güzelleşmek daha sağlıklı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

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