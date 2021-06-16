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Değirmenönü Mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 17 Haziran’da Değirmenönü Mahallesinde su kesintisi yapılacak.

DENİZLİ 16.06.2021, 15:50
Değirmenönü Mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 17 Haziran’da Değirmenönü Mahallesinde su kesintisi yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 17 Haziran 2021 Perşembe günü 09.00- 20.00 saatleri arasında Değirmenönü Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.
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