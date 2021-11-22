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DEAŞ’ın silahlı faaliyet gösteren üyesi Denizli’de yakalandı
Denizli’de polis ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.
DENİZLİ 22.11.2021, 16:57
Denizli’de polis ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.