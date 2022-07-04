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DEAŞ ve FETÖ operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Denizli’de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1’si hakkında adli işlem yapılırken, diğer 1 yabancı uyruklu ise sınır dışı edildi.

DENİZLİ 04.07.2022, 15:41
DEAŞ ve FETÖ operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Denizli’de farklı zamanlarda gerçekleştirilen DEAŞ ve FETÖ operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1’si hakkında adli işlem yapılırken, diğer 1 yabancı uyruklu ise sınır dışı edildi.

“DEAŞ Terör Örgütü” faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içerisinde dini ve silah eğitimi aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapılarak sınır dışı edildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aktif olarak görev yapan 1 askeri personel yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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