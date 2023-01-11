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Dayısını kaybeden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Denizli programı ertelendi
DENİZLİ (İHA) – Dayısı Ali Gündüz’ü kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Denizli programı 1 gün ertelendi.
DENİZLİ 11.01.2023, 15:30 11.01.2023, 15:51
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Bozkurt ilçesi ve Denizli il merkezi programları, 13 Ocak Cuma gününe ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun programının dayısı Ali Gündüz’ün vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.