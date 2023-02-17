Dayanışma Merkezinden 1284 depremzede ihtiyacını karşıladı

Merkezefendi Belediyesi’nin depremzedeler için mağaza şekline getirmiş olduğu Dayanışma Merkezinden şu ana kadar bin 284 kişi yararlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Daha gelecek çok ailemiz, ihtiyaç sahibi çok afetzedemiz var. Dayanışma içinde yaraları sarmaya devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, afet bölgesinden Denizli’ye gelen afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde afetzedeler için mağaza şekline getirilen ‘Dayanışma Merkezi’nden bugüne kadar bin 284 depremzede yararlandı. ‘Dayanışma Merkezi’ne giden afetzedelerin kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, bot, eldiven, atkı, bere, kalın çorap, iç giyim, gıda, hijyen ürünleri, bebek bezi ve maması gibi ürün ihtiyaçları personellerin yardımıyla gideriliyor.

“Bu dayanışma bize can, bize umut oluyor”

Dayanışma Merkezi’ne şehrin her tarafından malzemeler geldiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Depremin ardından günler çok zor geçti. Bu süreçte biz de ülkemizin dört bir yanındaki tüm yurttaşlarımız gibi yaralarımızı sarmak adına elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu birliktelik, bu dayanışma bize can, bize umut oluyor. Dayanışma Merkezimiz’den bugüne kadar 1284 afetzede ailemiz sayenizde ihtiyaçlarını karşıladı. Buraya bazen bir çocuk oyuncağını, bazen bir öğrenci bursuyla aldığı birkaç kilo bakliyatı, bazen de yaşlı bir amcamız elinde avucunda olan tüm parasıyla aldığı erzakları getiriyor. Bu iyilik, bu güzellik, millet olarak bizim en büyük gücümüz. Daha gelecek çok ailemiz, ihtiyaç sahibi çok afetzedemiz var. Dayanışma içinde yaraları sarmaya devam edelim. Merkezefendi Kültür Merkezimizde iyilikleri büyütelim. Tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

Öncelikli ihtiyaç malzemeleri

Öte yandan depremzedeler için öncelikli olarak kullanılmamış kıyafet, ayakkabı, bot, eldiven, bere, atkı, gıda ürünleri, bebek bezi ve maması, kişisel hijyen malzemeleri ve temizlik ürünlerine ihtiyaç duyuluyor.