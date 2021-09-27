banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?

Damadı kara kazan üzerinde oynattılar

Denizli’nin Çal ilçesinde düğün töreninde yapılan damada ve sağdıcına yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yapılan bir düğünde damada ve sağdıcına arkadaşları etek giydirip, kara kazan üzerine çıkarttı. Kadın giysileriyle oynatılan damat, ayaklarına katran ve un dökerek dakikalarca oynadı.

DENİZLİ 27.09.2021, 12:09
Damadı kara kazan üzerinde oynattılar

Denizli’nin Çal ilçesinde düğün töreninde yapılan damada ve sağdıcına yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yapılan bir düğünde damada ve sağdıcına arkadaşları etek giydirip, kara kazan üzerine çıkarttı. Kadın giysileriyle oynatılan damat, ayaklarına katran ve un dökerek dakikalarca oynadı.

Eğe Bölgesinde düğün geleneğini olarak süregelen geleneklerinde başında damat oyunları geliyor. Her yıl yapılan düğünlerde gelenek adı altında farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde damat Ahmet Avcı ve gelin Büşra Çakal, yenidünya evine girdi. Gerçekleşen düğünde eziyet oyunlarından damat Avcı’da nasibini aldı. Yapılan düğünde damat Ahmet Avcı ve Sağdıcısı Baki Kuzucuoğlu, arkadaşlarının komutu altında kadın giysilerini giyerek kara kazan üzerine çıkıp oynadı. Kara kazanın üzerinde oynarken kayıp düşmemeleri için ayaklara katran ve un döken arkadaşlar, müzik eşliğinde damat ve sağdıca eşlik edip oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde herkes doyasıya eğlendi. Geleneğin, kadının işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0