Dalların altın sarısındaki yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü

Örtü altı üretimin yanı sıra meyve yetiştiriciliğiyle de öne çıkan Denizli’de, bu yıl ayva bahçelerindeki yüksek verim üreticinin yüzünü güldürüyor.

Denizli’de ayva üretiminin yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde, çiftçiler arazilerinde yıl boyunca süren hummalı bir çalışmayla ürettikleri ürünlerini toplamak için gün saymaya başladı. Hasat heyecanı için geri sayımın yapıldığı ilçede, geçen yıla göre rekoltede yaşanan artış ve kalitenin yüksek oluşu üreticilerin yüzünü güldürdü.

Daldaki altın sarısı hasat sonrası ihracat edilecek

Sadece elle toplanan ayva, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına da ihraç ediliyor. Hasat yapılacak olan ayva, işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip, soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Depolardaki hazırlık aşamaları tamamlanan ayvalar, Türkiye pazarının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.

“Ayvamızı, Denizli başta olmak üzere dünyanın her yerine gönderiyoruz”

Nar hasadının ardından heyecanla ayva hasadına odaklanan üretici Bahar Öztürk, bahçelerdeki ayva rekoltesinden memnun olduğunu dile getirdi. Öztürk, elde etikleri ayvayı birçok bölgeye ihracat ettiklerini belirterek, “20 gündür nar hasadında çalışıyoruz. Bir hafta sonrada ayva kesimine başlayacağız. İlk önce ihracat için ilk kesimleri yapacağız. Ondan sonra ise ikinci kaliteye geçeceğiz. Allah izin verirse yakında hasatlarımıza başlıyoruz. Ayva sezonu kaç gün sürerse çalışmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık ayvaları hasat etmek için 15-20 kişi geliyoruz. 40 yaşına kadar hasat işleriyle uğraşan arkadaşlarımızda bulunuyor. Bu ayvalar sayesinde hem çalışanlar hem de çiftçilerimiz kazanıyor. Ayva fiyatları biraz düşük, artması iyi olur ama yine de memnunuz. Ayvamızı, Denizli başta olmak üzere dünyanın her yerine gönderiyoruz” diye konuştu.