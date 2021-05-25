’Dağların özgür çocukları’ objektiflere yakalandı

Denizli’de on bir yıldan bu yana kuşların gözlemlerini yaparak fotoğraflarını çeken Süleyman Kenan Çüngür, Babadağ Dağı’nda kuş gözlemi yaparken dağların özgür çocukları ‘Yılkı’ atlarıyla karşılaştı. Çüngür, kuş gözlemini bırakıp yılkı atlarının görüntüsünü ve fotoğraflarını çekti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Akdağ Dağı’nda, Karcı Dağında ve Babadağ Dağında yaşadıkları bilinen zaman zamanda doğa tutkunları tarafından fotoğrafları ve görüntüleri çekilen ‘Dağların özgür çocukları’ vahşi yılkı atları bu kez 2 bin 308 metre yüksekliğe sahip Babadağ Dağı’nda zirvede görüntülendi. Kuş gözlemi yapmak için dağa çıkan özel kıyafetlerini giyerek kuşları takip etmeye başlayan Süleyman Kenan Çüngür, bir anda karşısında yılkı atlarını gördü. Kuş gözlemini bırakan Çüngür, vahşi atların fotoğraflarını ve görüntülerini çekti. Son yıllarda yılkı atlarına hırsızların dadandığını, grup olarak gözlem yaptıkları bölgelerde jandarmayla koordineli olarak çalıştıklarını anlatan Çüngür, “200 civarı yılkı atımız var. Kuş gözlemlerken önüme çıkıp etrafımda geziyorlar ve onların fotoğraflarıyla videolarını çekiyoruz. Şu aralar yılkı atlarına hırsızlar dadandı. Atların sayısını azaltmaya başladılar ve bugün jandarmayla çalışma gerçekleştirdik. Onları atları yakalamasına engel olduk, araca binerek kaçtılar” dedi.

“Yılkı atları orada kendileri beslenip ürüyorlar”

Atların özgürce dağlara koşup gezdiklerini belirten Çüngür, “Yılkı atları Akdağ’da 500 civarı, Babadağ’da da 200 varı var. Bunlar Denizli’mizin yıllar önce yabanileşmiş, bırakılmış atları. Sahada gezdiğimiz sürece biz onlara sahip çıkıyoruz. Yılkı atları orada kendileri beslenip ürüyorlar. Küçük küçük taylarıyla beraber özgürce geziyorlar. Dağların zirvelerine doğru koşarak gidiyorlar. Babadağ’dan Akdağ’a kadar dolanıyorlar. Daha önce akbabalarımızda vardı. Atların bazıları doğumda ölüyor ve onları temizleyecek hayvan akbaba var. Akbaba ise şehrin büyümesiyle Babadağ’dan çekildi ve 2013’ten beri göremiyoruz” dedi.