Dağdan toplanan çıntar, tezgahlara indi

Denizli’de kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve geç gelen yağmur nedeniyle dağda yeni yeni toplanan çıntar, tezgahlara inmeye başladı.

Bölgeye gelen geç yağmur sonrası kırsal alanda yaşayanların bir süre geçim kaynağı olan çıntar, toplanmaya başlandı. Ege Bölgesi’nin ve Çameli ilçesinin kış aylarının vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen çıntar bazı vatandaşlar tarafından toplandıktan sonra tüketilirken, bazıları tarafından da satışa sunuluyor. Özenle toplanan çıntarlar, pazarlara getirilerek satışa sunuldu. Müşteriler tarafından talep gören ve çeşit çeşit yemek türleri olan çıntar, kilosu 100 ile 140 TL arasında alıcısıyla buluşuyor.

“Hafta sonu çapasını ve sepetini alan dağlarda”

Tezgah başında çıntar alan vatandaşlardan Deniz Eriş, “Özellikle Karabayır ve Akpınar tarafında bolca çıkıyor. Toplamak isteyenler öğrenmeden çıkmasınlar. Çıntar toplarken kan gelmesi lazım, kan gelmiyorsa toplamasınlar, koparırken bıçak kullansınlar, yerini bozmasınlar. Yağışların ardından Çameli ve çevresinde hafta sonu eline çapasını ve sepetini alan vatandaşlar dağlarda çıntar toplamaya gidecektir” dedi.