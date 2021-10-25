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Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası 4 ülkeden 176 sporcuyu bir araya getirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasının 5’ncisi yapıldı. 13 ilden 158 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya bu yıl ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu’ndan 18 sporcu katıldı.

DENİZLİ 25.10.2021, 12:27
Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası 4 ülkeden 176 sporcuyu bir araya getirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasının 5’ncisi yapıldı. 13 ilden 158 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya bu yıl ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu’ndan 18 sporcu katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası’nın beşincisi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, Denizli Judo İl Temsilciliği’nin teknik destek verdiği turnuvaya 13 ilden 158 sporcu katılırken, turnuvada ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu’ndan 18 sporcu ter döktü. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Ortaokulu’na kazandırdığı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, Teknik Kurul Başkanı Deniz Şilli, Milli Takım Teknik Direktörü Ahmet Kanbur, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Program saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sporcuların geçit töreni ise renkli görüntülere sahne oldu.

“Haklı gurur”

Başkan Zolan, turnuvayı beşinci kez gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, organizasyonda mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün liderliğinde milletimizin tam bağımsız Türkiye için verdiği mücadele sonunda cumhuriyetimiz ilan edildi. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz. Gençlerin zihin ve fizik anlamında geleceğe kendisini hazırlaması anlamında spor çok önemlidir. Hepimiz buna katkı sağlamaya çalışıyor, emek veriyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bu güzelliklerin daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Genel klasmanda dereceye giren takımlar ise şöyle: Manisa Büyükşehir Belediyespor birinciliği, Konya Selçuklu Belediyespor ikinciliği, Denizli Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü aldı. Öte yandan yurtdışından gelen yabancı sporcu ve kulüplerle birlikte turnuvanın gelecek yıl uluslararası niteliğe kavuşması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

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