Cumhuriyet Karate Turnuvasına Sarayköy damga vurdu
DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KARATE KATA TURNUVASINA KATILAN 29 SARAYKÖYLÜ SPORCU ÖDÜLLERLE İLÇEYE DÖNDÜ.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate Kata Turnuvasına katılan 29 Sarayköylü sporcu ödüllerle ilçeye döndü.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Denizli’de beş ayrı turnuva düzenlendi. Online yarışmaların yanı sıra pandemi dönemi kurallarıyla gerçekleşecek turnuvalarda dereceye girenleri de ödüllendireceklerini açıkladı.
Pandemi dönemi kuralları kapsamında Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karate Kata Turnuvası’na Denizli Karate İhtisas Spor Kulübü’nün Sarayköy Takımı da katıldı. Antrenörler İhsan Kaya ve Muhammet Kaya yönetiminde turnuvaya katılan Sarayköylü sporcular, karatede kata hareketlerinin hakkını verdi. 29 Sarayköylü sporcu ödülleriyle ilçeye dönüş yaptı.
Sporcularının her zaman azimle, disiplin içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten antrenör Muhammet Kaya, “Öğrencilerimize güvenimiz her zaman tam. Çünkü eğitimlerini kusursuz bir şekilde tamamlayarak sporcu olmanın hakkını veriyorlar. 29 sporcumuzun ödül alarak evlerine dönmesi bizleri mutlu etti, ayrıca gururlandırdı. Bizleri yalnız bırakmayan ve sporcularımızın her zaman ardında olan ailelerine ve eğitimleri kusursuzca sürdüren sporcularımıza teşekkür ederim” dedi.
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