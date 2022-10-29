Cumhuriyet coşkusu tüm Denizli’yi sardı

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Valilik binası önünde tören gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tören alanındaki polis, asker ve vatandaşları üstü açık arabadan selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Vali Ali Fuat Atik’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirilmesinin ardından ödül töreni yapıldı. Akabinde program; şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının “Tüfekli Hareketler” gösterisi ile sona erdi.

Yoğun katılımın olduğu törende Denizli Valisi Ali Fuat Atik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını şu ifadeleri kullandı:

“Şanlı ecdadımızın azmi, cesareti ve kutsal bedenleriyle aziz kıldığı bu güzel vatanımızda bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gururu ve coşkuyu bize yaşatan Mustafa Kemal Atatürk’e ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere herkesi rahmet ve minnetle anıyorum.”