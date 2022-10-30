Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde sanatçıları Denizlililerle buluşturmayı sürdürüyor. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nı hınca hınç dolduran Denizlililer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Büyükşehir Belediyesi ile yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun dolu dolu yaşanması için düzenlediği birbirinden özel programlarına rock müziğin en güçlü temsilcilerinden Emre Aydın konseri ile devam etti. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile çok sayıda davetli ve onbinlerce vatandaş katıldı. Denizli’de Cumhuriyet’in 99. yıldönümü coşkusunun doyasıya yaşandığı gece birbirinden güzel eserleri Denizlililer için seslendiren Emre Aydın, güçlü sesi ile sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Meydanı dolduran onbinlerce vatandaş ünlü sanatçının duygusal ve hareketli şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bu güzel akşamda kendisini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür eden Emre Aydın, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, daim olsun, sonsuza kadar sürsün” dedi.

"Bu topraklar için can verildi, kan verildi”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Cumhuriyet Bayramı’nı coşku içinde kutladıklarını belirterek, “Tam 99 yıl önce bugün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Malazgirt’ten Çanakkale’ye bu topraklar için can verildi, kan verildi, Bu ülke, bu bayrak, bu vatan için çok bedeller ödendi. Ve biz bu bedeler sayesinde hür ve bağımsız yaşıyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını veren şehitlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bize düşen bu emanete, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ilelebet payidar kılmaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin 1’nci asrına doğru ilerliyoruz”

Birkaç saat sonra 100. yılın ilk saatlerinin başlayacağını belirten Başkan Zolan şöyle konuştu:

“Artık Cumhuriyetimizin 1’nci asrına doğru ilerliyoruz. İnşallah seneye, daha güçlü bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.” Konuşmanın ardından Başkan Zolan sevilen sanatçı Emre Aydın’a teşekkür ederek, Denizli’nin simgesi horoz figürlü bir kaide verdi.