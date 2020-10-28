banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler

Cumhuriyet Bayramı, konvoylarla kutlanacak

ÇAMELİ KAYMAKAMI CUMHURİYET BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLAMAK İÇİN ARAÇLARI OLAN VATANDAŞLARI KONVOYA DAVET ETTİ.

DENİZLİ 28.10.2020, 10:47
2
Cumhuriyet Bayramı, konvoylarla kutlanacak

Çameli Kaymakamı Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için araçları olan vatandaşları konvoya davet etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde korona virüs sebebiyle tedbirlerin gölgesinde kutlanacak. Çameli ilçesinde salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak konvoy oluşturulacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 12.00’da gerçekleşecek olan konvoy için Kaymakam Kerem Yenigün, aracı olan vatandaşları konvoya davet etti. Cadde üzerinde ikamet vatandaşların ise balkonlardan bayraklarla bayram coşkusuna ortak olmalarını istedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3