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Cumhuriyet Bayramı, konvoylarla kutlanacak
ÇAMELİ KAYMAKAMI CUMHURİYET BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLAMAK İÇİN ARAÇLARI OLAN VATANDAŞLARI KONVOYA DAVET ETTİ.
DENİZLİ 28.10.2020, 10:47
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Çameli Kaymakamı Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için araçları olan vatandaşları konvoya davet etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde korona virüs sebebiyle tedbirlerin gölgesinde kutlanacak. Çameli ilçesinde salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak konvoy oluşturulacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 12.00’da gerçekleşecek olan konvoy için Kaymakam Kerem Yenigün, aracı olan vatandaşları konvoya davet etti. Cadde üzerinde ikamet vatandaşların ise balkonlardan bayraklarla bayram coşkusuna ortak olmalarını istedi.
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