Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Zolan’a ödül

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje" yarışmasında "Denizli Genç 2023" projesi ile büyük bir başarıya imza attı. Başkan Osman Zolan ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" yarışması ödül töreni Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen programda, Türkiye’deki belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin hazırladığı "Genç Dostu Şehirler" temalı projeleri kapsayan yarışma sonuçları açıklandı. "Denizli Genç 2023" projesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Genç Dostu Şehir ödülü almaya hak kazandı. Ödül töreninde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Genç 2023" projesi ile kazanılan Genç Dostu Şehir ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Program kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu standa katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, Denizli Genç 2023 projesi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik

"Genç Dostu Şehirler " konulu projeleri ile ödül alan belediyeleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenilikçi fikirleriyle ülkemiz belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyelerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeyi sürdüreceğiz. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç dostu şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız" dedi.

"Gençlik bizim değerimiz, gözbebeğimiz..."

Ödül töreninin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin standını gezerek gençlerle buluşan Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kez daha ödül almanın kendileri için ayrı bir onur, şeref ve mutluluk olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Gençlik bizim değerimiz, gözbebeğimiz, enerjimiz, hazinemiz. Onları geçmişle buluşturup, köklerinden koparmadan geleceğe hazırlamak gerekiyor. Gençlerimizi her alanda, söz sahibi yapmak, donanımlarını artırmak ve bizden daha güzel işler yapmalarına vesile olmak için çalışıyoruz" dedi. Projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yaptığını anlatan Başkan Zolan, "Gençler için gençler proje yaptı. Projeye bizler de destek olduk ve ödüle layık görüldü" diye konuştu.

Denizli Genç 2023

Denizli Genç 2023, Denizli merkez ve 19 ilçesinde yaşayan tüm gençleri kapsayan bir projedir. Gençlerin yerel yönetimlere doğrudan katılımının sağlanmasının hedeflendiği projede, gençlerin "2023" vizyon ve hedeflerine uygun ilerlemesi amaçlanıyor. Denizli Genç 2023, Yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, Gençlerin yerel yönetimlere aktif katılımı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik faaliyetler ve Yerel Yönetimler, Üniversite ve Gençlik Kuruluşlarının tümüne etki edebilecek projeler bütününü kapsıyor. 5 aşamalı uygulama takvimi bulunan projede Her Gönüllü Bir Fidan, Geleceğe Işık Tut, Gençler Afete Hazır, Denizli’yi Kodlayan Minik Parmaklar, Sağlık İçin Yollarda, Enerjimiz Geleceğimiz, Dijital Dünya ve Sosyal Medya Programları, Tecrübeli Genç+, Bölge Politikaları Okulu, Geleceğin Akademisyenleri, Tarih, Şehir ve Medeniyet Okulu, Medeniyetimizin Kökleri, Denizli Gençlik Senatosu, Siber Zorbalığa Genç Etkisi, Tengizli’den Denizli’ye, Zirveler, Geleneksel Türk Sporları Arenası, Gönüllü Ol Gönül Ver, Genç Denizli Mobil, Kanalıma Hoş Geldiniz, Sıfır Atık %100 Gelecek, Ahilik Mektebi, Bir Milyon Genç Adım, World Bigger Than Five Programları, İnomer’20, 19 İlçe 19 Kütüphane, 2023 Gençlik Akademileri gibi çok sayıda program bulunuyor.