Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honaz Tünelini açmak için Denizli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli’ye geliyor. Kent merkezinde halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün yapımı tamamlanan Honaz Tüneli’nin açılışını gerçekleştirecek. Şehir içi trafiğinin rahatlatacak olan Honaz Tüneli sayesinde, seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirilecek.