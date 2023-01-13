Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honaz Tünelinin de aralarında bulunduğu toplu açılış töreni için 28 Ocak Cumartesi günü Denizli’ye gelecek.

Denizli’ye gelişi daha önce 2 kez ertelenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Honaz Tünelinin de aralarında bulunduğu toplu açılışları gerçekleştireceği tarih netleşti.

Denizli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı için gerekli hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Denizli’nin hasreti bitiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de hemşehrilerimizle buluşacak. Bizler bu heyecanı yaşamayı çok özlemiştik. Denizli’mize yakışır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanı’mızın Denizli’de gerçekleştireceği toplu açılış töreni için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti olarak bizler, şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Eser ve hizmet siyaseti ile gönlüne girdimiz milletimiz için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Denizli’de gerçekleşecek olan Toplu Açılış Töreni’nin detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtti.