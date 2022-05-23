Çocuklarda göğüs ağrısını ihmal etmeyin

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’na göğüs ağrısı şikayetiyle getirilen 16 yaşındaki Efe A.’ya geçirilmiş Kawasaki Hastalığı’na bağlı kalbi besleyen damarlarda dev baloncuk ve ona bağlı miyokard infarktüsü tanısı koyuldu. Genç Efe, PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahi ABD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı tarafından yapılan başarılı müdahaleyle hayata döndürüldü.

Hastalığın tanısı ve zamanında tedavi edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, genç ve çocuklarda göğüs ağrısı yakınmasının dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini, çocukluk yaşlarında geçirilen Kawasaki hastalığının gençlik yıllarında akut koroner sendroma yol açabileceğini belirtti. Hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gürses, “Kawasaki Hastalığı daha çok küçük çocuklarda görülen, beş günden uzun süren ateşe eşlik eden döküntüler, gözlerde kızarıklık, boyunda şişlik, dudaklar ile ağız içinde yaralar ile seyreden bir damar iltihabıdır. Hastalığın tanısı ve zamanında tedavi edilmesi çok önemlidir. Hastalık tanınmadığı ve uygun tedavi edilmediği takdirde koroner anevrizmalar gelişmekte ve genç erişkin dönemde de koroner arter hastalığına yol açabilmektedir. Hastamızın da çocukluk döneminde dirençli ve uzun süreli bir ateş öyküsü mevcuttu. Kliniğimizde yapılan değerlendirmesinde dev koroner anevrizma ve koroner arterde tam tıkanma görülen hastamız, kalp damar cerrahisi tarafından başarılı şekilde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu” dedi.

Prof. Dr. Gürses, çocuklarda da koroner infaktüslerin gelişebileceğini ve bu tablonun her zaman yüz güldürücü şekilde sonuçlanmayacağını belirterek; çocuklarda göğüs ağrısı yakınmasının ihmale gelmemesi gerektiğini vurguladı. Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise çocuklarda olmaz denilen hastalıkların günümüzde fazlasıyla görülmeye başladığını, yeterli uzman ve öğretim üyesi kadrosuna sahip olan PAÜ Hastanelerinin bu tip durumlarda son dönemlerde gittikçe öneminin arttığını, hem kendi adına hem de öğretim üyeleri adına problemlerin çözümünde merkez olmaları konusundaki gelişmelerden dolayı onur duyduklarını belirtti.