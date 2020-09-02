Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları şemsiye metoduyla tedavi ediliyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarında şemsiye metodu ile tedavi başladı.

PAÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünde halk arasında şemsiye yöntemi olarak bilinen metod ile kalpteki delikler tedavi edilmeye başlandı. Anjiyografi işlemi; Prof. Dr. Dolunay Gürses, Doç. Dr. Doğu Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Münevver Yılmaz’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Doğuştan kalbinde delik olan Emre Gök’e şemsiye metoduyla kapalı olarak, açık ameliyat yapılmaksızın anjiyo yöntemiyle tedavi yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, doğuştan kalp deliklerinin ilerleyen dönemlerde hayatı tehdit edebileceğini ve bu deliklerin daha önceleri sadece açık kalp ameliyatı ile kapatılabilirken; günümüzde ameliyatsız olarak girişimsel yöntemlerle kapatılabildiğini belirtti. Dr. Gürses, “Hastamızdaki kalp deliğini, girişimsel anjiyografi yöntemi dediğimiz, hiçbir kesi olmadan kalbe cihaz yerleştirme yolu ile kapattık. Çocuklardaki bu tür girişimler için hastalar başka merkezlere sevk edilmesi gerekiyordu. Bölümümüzde bu girişimlerin yapılıyor olması hastanemiz ve ilimiz için güzel bir gelişmedir” dedi.