Çocuklarda cinsel istismarla ilgili farkındalık eğitimi düzenlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi yürütme kurulu çok önemli bir farkındalık eğitimine imza attı. Engelli çocuk anne ve babalarına yönelik hazırlanan ‘Çocuklarda Cinsel İstismar’ konulu farkındalık eğitimini Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi yürütme kurulu üyesi Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümünden Psikiyatr Dr. Ahmet Büber verdi. Dentaş Özel Eğitim Uygulama Okulu DOÇEM’de düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Engelliler Meclisi yürütme kurulu üyeleri, okullarda öğrenim gören çocukların velileri ve davetliler katıldı. Psikiyatr Dr. Ahmet Büber farkındalık eğitiminde engelli çocuk annelerine yönelik “Çocuklarda Cinsel İstismar” hakkında bilgiler verildi. Çocukların hayatın her anında yalnız kalmamaları ve böyle bir durum ile karşılaşmaları durumunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği Psikiyatr Dr. Ahmet Büber tarafından anlatıldı. Anneler akıllarına takılan soruları Dr. Büber’e sorarak merak edilen soruların yanıtlarını aldı.

“Nerede ne ihtiyaç varsa, yerine getirmeye çalışıyoruz”

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin çok önemli bir farkındalık programına imza attığını ifade ederek, “Kent Konseyi gönüllülük esasına göre çalışan bir kuruluş. Görevli arkadaşlarımız kendi vakitlerinden, özel hayatlarından sizler için fedakarlık yapıp buraya vakit ayıran arkadaşlarımız. Engelliler Meclisi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nerede ne ihtiyaç varsa, toplumdan gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun Ahmet hocam da bugün sizin için hiçbir karşılık beklemeden, sizleri dinlemek ve faydalı olmak için geldi. İnşallah bu eğitim faydalı olmuştur” diye konuştu.