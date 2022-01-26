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Çocuklarda biberon çürüğüne dikkat

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dt. Hatice Polat, çocuk ağız sağlığında; 0 ile 3 yaş arası diş hekimi kontrollerinin düzenli yapılmasının önemli olduğunu belirterek günümüzde çocuklarda “biberon çürüğü” diye bilinen erken çocukluk çağı çürüğü görülme oranının büyük ölçüde arttığını söyledi.

DENİZLİ 26.01.2022, 09:14
Çocuklarda biberon çürüğüne dikkat

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dt. Hatice Polat, çocuk ağız sağlığında; 0 ile 3 yaş arası diş hekimi kontrollerinin düzenli yapılmasının önemli olduğunu belirterek günümüzde çocuklarda “biberon çürüğü” diye bilinen erken çocukluk çağı çürüğü görülme oranının büyük ölçüde arttığını söyledi.

Çocuklarda diş çürüğü, travma veya başka bir sebeple ağrı şikayeti olmadıkça ilk diş hekimi ziyaretinin genellikle okul çağında yapıldığını ifade eden Polat, bebeklikte ilk süt dişinin sürmesinden itibaren 6 ay içinde diş hekimi kontrollerine başlanması gerektiğini vurgulayarak; "Günümüzde diş hekimi ziyaretlerinde, 0-3 yaş arası çocuklarda ’biberon çürüğü’ diye bilinen erken çocukluk çağı çürüğü görülme oranının büyük ölçüde arttığı gözlenmiştir. Biberon çürüğü pek çok etkene bağlı olmakla birlikte başlıca sebepleri; sık gece beslenmesi, bebeğin emzirerek uyutulması, süte tatlandırmak için ilave şekerli gıda eklenerek bebeğin biberonla beslenmesi, ek gıda olarak şekerli ve yapışkan gıdaların tercih edilmesi ve ağız bakımında eksikliktir. Bunlara ek olarak bebeğin çürük yapıcı bakterilerle ilk tanışması sıklıkla anne veya bakıcının bebekle aynı kaşığı kullanması, öpme ve ağız bölgesindeki diğer temaslarla gerçekleşmektedir” dedi.

Bebek ve çocuklarda diş sağlığı için bu önerilere dikkat

Çocuklarda biberon çürüğünün önlenmesi, doğru ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunan Polat; “Biberon çürüğü, anne veya bakıcının ağız içi bakteri transferine sebep olacak şeylerden kaçınması, biberonla veya anne sütü ile gece beslenmesinin azaltılması, şeker içerikli yiyecek ve içeceklerin günde 3 defadan fazla verilmemesi ve ek gıda olarak şeker içerikli besinlerin tercih edilmesinden kaçınılması ile önlenebilmektedir. Önerilen ağız bakımı ise bebeklerde ilk süt dişinin sürmesinden itibaren her beslenmeden sonra nemli bir tülbent veya gazlı bez ile dişlerin silinmesi, daha sonraki dönemde ise silikon parmak fırçalar ile dişlerin fırçalanması şeklindedir. Yüksek çürük riskine sahip olduğu düşünülen 3 yaş altı çocuklarda hekimin önerdiği florürlü diş macunu da ağız bakımına ilave edilmelidir” şeklinde konuştu.

Pedodonti Uzmanı Dt. Hatice Polat, 0 ile 3 yaş arasında yapılan muayene ile çürük riski yüksek çocuklarda, erken müdahale ile diş çürüğü oluşması veya mevcut çürüğün tedavisinden sonra çürüklerin ilerlemesi ve tekrarlamasının önlenebildiğini vurguladı.

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